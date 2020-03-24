準備吃土了！脫口秀劇團卡米地改名「卡米土」為防疫停演2週

▲卡米地 comedy club日前取消來自日本的漫才少爺演出，今3/24又公26日起暫停所有演出至少兩週，更表示要改名為「卡米土」。（圖／卡米地 comedy club）

記者林育綾／綜合報導

新冠肺炎疫情延燒，表演藝術圈也受到不小衝擊，台北一間脫口秀俱樂部「卡米地」今（24）日PO文發表停演公告，表示26日週四起所有公開演出暫停至少2週，更說那天起將改名為「卡米土」，意指「要開始吃土囉！」同時也提供退換票辦法，但也懇求觀眾「土我們吃慣了，但盡量不要退啦！」

卡米地喜劇俱樂部 (Live Comedy Club Taipei) 是提供脫口秀、各式喜劇的製作的展演團體，也是栽培出許多脫口秀演員的平台。由於考量近期疫情狀況，他們在粉專表示，26日週四起將暫停所有公開演出至少2週，還說要改名為「卡米土」。

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PO文提到，「冠冕堂皇的理由：由於近期疫情狀況多，大家心情不美麗，卡米土作為喜劇的大本營，任務就是讓大家解憂，如果大家出門群聚，笑不出來或有意外感染，那一切都沒意義了，所以我們了不起負責。」

粉專除了公告暫停演出和延期的節目，同時也退換票方法，觀眾可持原票券順延對應之場次，也可以可全額退費，不過他們還是懇求「土我們吃慣了，但盡量不要退啦」「卡米土與全體演工作人員一同鞠躬」。

不失幽默的公告也讓網友紛紛回應「了不起，負債」，還有人說「吃土要叫卡米也啦」也有人溫馨回應「後會有期～怎樣都搞不垮的卡米地，不能垮在病毒手中！」