高雄MeNGo卡下殺優惠最高省50%！　搶救公共運輸業及民眾荷包

▲韓國瑜出席MeNGO愛的迫降優惠票記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

記者洪靖宜、翁進忠／高雄報導

高雄的通勤族注意！高雄市府宣布3月29日至9月30日，購買MeNGo月票有優惠，不限次數搭乘捷運、輕軌及公車的「無限暢遊」及「公車暢遊」、「公車+客運暢遊」及「渡輪暢遊」等4種套票，依不同類型的月票，優惠金額有200元、249元，最高省50%。

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▲韓國瑜出席MeNGO愛的迫降優惠票記者會 。（圖／記者翁進忠攝）

由於受到疫情影響，各行各業在經濟上都收到衝擊，高雄市公共汽車商業同業公會理事長戴道根表示，公車業者也受疫情影響，搭乘人次少了約3成左右。希望能幫民眾節省荷包，也提高民眾搭乘大眾運輸工具意願，高雄市長韓國瑜表示，在防疫期間，希望能降低大家經濟負擔，尤其更要幫助學生上下學的交通費上能省一筆，因此將未來6個月，市民只要使用MeNGo卡，就能享有超划算價格。

交通局更推出四個方案，包含有有「無限暢遊」：全票原價1499元、優惠價1299元；學生票原價1299元、優惠價1099元。「公車暢遊」：全票原價479元、優惠價279元；學生票原價399元、優惠價199元。「公車+客運暢遊」：全票原價1499元、優惠價1250元；學生票原價1299元、優惠價1050元。「渡輪暢遊」：全票原價1800元、優惠價1600元；學生票原價1600元、優惠價1400元。)

MeNGo卡從107年推出後，累積已經售出9萬多張，目前還在成長中，透過方案讓更多是市民多使用公共運輸工具，但在疫情期間，如果使用人數開始成長，交通局也會跟各運輸業者討論，調整班次不要讓車廂中過於壅擠。