日本萌弟「不用藥滅雜草」　3年後用1招讓農夫讚嘆：非常有效

實習記者施怡妏／綜合報導

日本一名母親在家裡的庭院種植秋葵，但因雜草總是長得很快，導致秋葵無法收成。她讀小學的兒子看到後，決定幫媽媽執行「除雜草計畫」，沒想到3年後，真的把雜草全部去除。

日本網友「@peco3575」在推特表示，在家中院子種植了秋葵，但是只要到夏天，雜草就會生長得特別快，讓她種的秋葵很難存活下來。她說她就讀小學的兒子看到這種情況，便主動說要以「除草」為主題，當作暑假作業來做研究，而且是要在不使用農藥的情況下，將雜草清除，並將過程記錄下來。

經過3年，這3年間兒子試過很多種方法，但都無法完全清除雜草，某天他突然靈機一動，發現土壤的軟硬度是導致雜草生長的關鍵，於是他決定每天在土壤上跑步。

從今年的1月5日開始，到3月1日，不論颳風下雨還是出太陽，他每天都在土壤上奔跑，每次跑30分鐘，沒想到短短兩個月後，雜草就不再長出來。

過程被母親記錄下來放在推特上，網友們大讚小男孩的實驗精神很棒，「不管結果如何，這種實驗精神真的很棒」。還有農民留言對此方法表示認同，「身為一名農民，這是非常有效的除草方法，可在雜草種子發芽時挪動土壤，使草生根前將其殺死。」