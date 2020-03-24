獨／大學生美國返台居家檢疫開轟趴！大樓住戶皮皮剉...驚喊：救人喔！

▲一名從美國回來的留學生竟然在居家隔離期間，意圖找朋友到家開轟趴。（圖／記者李毓康攝）

記者吳奕靖／高雄報導

真的很誇張！高雄市一名王姓留學生剛從美國回到台灣，依照規定必須居家檢疫14天，雖然他遵守規定沒有外出趴趴走，但沒想到他居然打電話找朋友到家裡開趴，讓大樓管委會怕死了，打電話到處求救，希望別成防疫破口。

據了解，這名王姓留學生是在美國唸書的學生，在美國爆發新冠肺炎病例之後決定回到台灣，但沒想到在3天前抵達高雄住家之後，依照規定是必須居家檢疫14天，雖然他並沒有到處趴趴走，可是不跟父母同居的他，疑似耐不住寂寞，打電話請老同學到家裡來開轟趴。

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大樓管委會得知這件事之後相當頭痛，但是就怕成了防疫破口，只好一一擋下這些來訪的朋友，就怕若是這名王姓留學生日後真的「確診」，現在他的朋友來訪，不就會「擴散」，但是擋了他的朋友也很擔心因此而被告「妨害自由」。

▲桃園機場（圖中人物並非本案當事人）。（示意圖／記者李毓康攝）

大樓管委會真的想不出法子，只好向《ETtoday新聞雲》來投訴，管委會表示其實這名王姓留學生必須居家檢疫這件事，同棟住戶都知道，所以求助相關單位，都表示找不到罰則可以限制王姓留學生找朋友，一名里民就表示：「就是從美國回來的年輕人，根本就沒有在甩防疫這件事」，目前高雄市衛生局知道這件事之後，已經介入處理當中。