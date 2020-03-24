線上祭祖、心意不變　中市府力推清明防疫3措施

▲台中市副市長黃國榮（中）宣布清明防疫措施。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

下周就是清明節，民眾群聚掃墓恐陷入疫情風險，台中市副市長黃國榮等人24日推出掃墓專車、納骨塔容留限制及線上祭祖等3大防疫措施，其中線上祭拜系統已經上線，民眾在家就可追思祖先，兼顧民俗與健康。

黃國榮表示，因應清明祭祖，市府提供比較安全的掃墓空間讓大家利用，包含掃墓專車不提供站位、納骨塔容留人數管制、客製化設計的線上祭祖等。

民政局長吳世瑋說明，從3月14日起，市府在豐原、后里、太平、沙鹿及霧峰等5區提早實施假日掃墓接駁專車，除了要求民眾戴口罩、量體溫、消毒雙手外，並以「坐滿即發車，不提供站位」為原則，避免車內過度擁擠。

針對納骨塔等室內空間，民政局提早至上午7點就開塔，分散人流，民眾入內前須量額溫、消毒雙手、戴口罩、實名登記，並需載明14天內是否有國外旅遊史，同時採容留限制，每梯次管制50人以下，部分面積較小的塔堂，甚至僅開放每梯次10人入內。

此外，為方便身居海外或無法返鄉祭祖的民眾，以及因居家檢疫或隔離無法出門的民眾，民政局建製「線上祭拜系統」，除了今年2月剛啟用的潭子生命紀念館尚在建置中，包括區內公立納骨塔、公墓、樹葬、海葬區等都已上線。

生命禮儀管理處長劉振村說，截至昨日為止，共有852組帳號使用線上祭拜系統，較去年整年度117次，成長超過6倍，預估清明連假會有更多民眾使用線上祭拜系統追思祖先。

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