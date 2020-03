【英語多益通】疫情延燒別亂跑，在家上網進修學多益！

▲ 台灣微軟口罩辨識、遠距辦公。(圖/記者邱倢芯攝)

文/徐碧霞 Valerie

新冠肺炎疫情蔓延全球,不但企業開始實施在家辦公,許多人即使是假日也盡量避免外出和聚會。整天宅在家,除了追劇、滑手機,不妨把握良機,利用線上學習資源自學充電。不過,很多線上課程都是英文,讓我們先來看看在這些平台上會遇到的各種多益常考單字,順便學英文吧!

Register 註冊、登記

首先,平台需要先註冊並申請帳號,「註冊;登記」的英文為register (v)或sign up,可用在註冊課程或登記參加活動,名詞為registration。

More than a hundred people have registered for the annual conference in LA.

(已有超過100人註冊參加在LA舉行的年度大會。)

To sign up for this Saturday’s charity event, please visit our official website.

(請上我們的官網報名參加本周六的慈善活動。)

我們常會在商標旁看到一個符號「®」,這就是registered trademark(註冊商標)。值得注意的是,有時在商店的收銀台或結帳處會看到cash register這個詞,千萬別搞錯,這裡不是指註冊相關的東西,而是指「收銀機」。

此外,學校課程的註冊除了register之外還可以用enroll (v),後面接課程時要用介系詞in,名詞則是enrollment「註冊/入學;註冊人數」。

You can browse the course catalogue and enroll in the ones you’re interested in.

(你可以瀏覽課程目錄,並註冊你有興趣的課程。)

The enrollment at many colleges in Taiwan has been shrinking.

(台灣許多大專校院的入學人數正在萎縮中。)

平台上的課程有免費也有付費的,通常如果是旁聽就不用付費,但如果想要在全程參與後拿到結業學習證書(certificate),通常就需要繳費,有些課程可以讓你拿到大學學分(college credits),有些平台上甚至提供一系列線上學位(degree)的課程。

Audit 旁聽

我們先來看看「旁聽」這個字audit (v),這個字的字根「audi-」就是hearing(聽)的意思,其他常見有「audi-」字根的字還有auditorium(演講廳)和audiovisual(視聽的)。audit除了旁聽之外,在多益測驗裡還有個常見的意思「稽核」,名詞auditor則是「稽核人員」。

If you audit the class, you don’t need to submit any assignments.

(如果你旁聽這堂課,就無須繳交作業。)

An independent accountant was hired to audit the company’s books.

(會計師被雇用來稽核公司的帳。)

Credit 學分

大學的學分常用credit這個詞,而credit這個字還有其他重要的意思,第一,它也有「信用」的意思,如credit card(信用卡)、credit rating(信用評等)和credit history(信用歷史)。另外credit也可以是「功勞;讚賞;榮譽」,大家常看到電影結束後會跑出一列工作人員的名單,這個也是credits。

credit這個字有個重要的字根「cred-」,是believe(相信)的意思,例如credible(可信的),相反即是incredible (adj)。

You can earn two credits by taking this course.

(修這堂課可以拿到兩個學分。)

She finally got the credit she deserved.

(她終於得到她應得的榮譽。)

His rags-to-riches story sounds very credible to me.

(他從一貧如洗到致富的故事聽起來很可信。)

Certificate 證書

根據課程的長度、內容和要求條件等,在課程結束後會有不同的證明,最常見的就是certificate(證書)。一般訓練課程完成後拿到的證明是certificate,這和license是不同的,license基本上是「執照」,顧名思義就是有資格執行或操作某些工作或活動,譬如driver’s license(駕照)或醫師的執照。

在磨課師(MOOCs)平台上有些學校有提供學位的課程(degree programs),這裡學位就是degree,常見的學位名稱有Bachelor(學士學位),Master(碩士學位)。順帶一提,degree(學位)並不是diploma(文憑),diploma比較像是證書。

You’ll be issued a certificate when you complete the training.

(完成訓練後你會拿到證書。)

A bachelor’s degree in Finance and 3-5 years of work experience are required for this position.

(這個職缺需要金融學士學位和3到5年的工作經驗。)

Testimonial 感言

在眾多眼花瞭亂的課程中,MOOCs列出ranking(排名)、reviews(課程評價)和testimonials(使用者親身說法/感言)等,幫助學習者選擇課程。testimonial是多益的重要單字,日常生活中也常在廣告中出現,和這個字相關的還有動詞testify(做證),如在法庭上證人出庭作證就是testify,證人的「證詞」也就是testimony。

I bought this hair dryer because of the testimonials on its official website.

(我買這個吹風機是因為看了官網上的使用者感言。)

【多益模擬試題】

1. The conference ______ fee includes all sessions, breakfast, lunch and a conference bag.

(A) register

(B) registered

(C) registering

(D) registration

2. Ms. Smith ______ with the success of the merger.

(A) credits

(B) is crediting

(C) is credited

(D) has credited

解析:

1. 正解為(D)。題意為「會議註冊費包含所有的場次,早餐,午餐和會議文件袋。」本題是單字的詞性題,註冊費是複合名詞,因此這裡需要選名詞而非形容詞。

2. 正解為(C)。題意為「公司併購的成功歸功於Ms. Smith」。本題是文法題,這裡Smith是功勞的接受者,所以要用被動式(be動詞+過去分詞)。

