【英語多益通】疫情延燒別亂跑，在家上網進修學多益！

▲ 台灣微軟口罩辨識、遠距辦公。（圖／記者邱倢芯攝）

文／徐碧霞 Valerie

新冠肺炎疫情蔓延全球，不但企業開始實施在家辦公，許多人即使是假日也盡量避免外出和聚會。整天宅在家，除了追劇、滑手機，不妨把握良機，利用線上學習資源自學充電。不過，很多線上課程都是英文，讓我們先來看看在這些平台上會遇到的各種多益常考單字，順便學英文吧！

Register 註冊、登記

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首先，平台需要先註冊並申請帳號，「註冊；登記」的英文為register (v)或sign up，可用在註冊課程或登記參加活動，名詞為registration。

More than a hundred people have registered for the annual conference in LA.

（已有超過100人註冊參加在LA舉行的年度大會。）

To sign up for this Saturday’s charity event, please visit our official website.

（請上我們的官網報名參加本周六的慈善活動。）

我們常會在商標旁看到一個符號「®」，這就是registered trademark（註冊商標）。值得注意的是，有時在商店的收銀台或結帳處會看到cash register這個詞，千萬別搞錯，這裡不是指註冊相關的東西，而是指「收銀機」。

此外，學校課程的註冊除了register之外還可以用enroll (v)，後面接課程時要用介系詞in，名詞則是enrollment「註冊／入學；註冊人數」。

You can browse the course catalogue and enroll in the ones you’re interested in.

（你可以瀏覽課程目錄，並註冊你有興趣的課程。）

The enrollment at many colleges in Taiwan has been shrinking.

（台灣許多大專校院的入學人數正在萎縮中。）

平台上的課程有免費也有付費的，通常如果是旁聽就不用付費，但如果想要在全程參與後拿到結業學習證書（certificate），通常就需要繳費，有些課程可以讓你拿到大學學分（college credits），有些平台上甚至提供一系列線上學位（degree）的課程。

Audit 旁聽

我們先來看看「旁聽」這個字audit (v)，這個字的字根「audi-」就是hearing（聽）的意思，其他常見有「audi-」字根的字還有auditorium（演講廳）和audiovisual（視聽的）。audit除了旁聽之外，在多益測驗裡還有個常見的意思「稽核」，名詞auditor則是「稽核人員」。

If you audit the class, you don’t need to submit any assignments.

（如果你旁聽這堂課，就無須繳交作業。）

An independent accountant was hired to audit the company’s books.

（會計師被雇用來稽核公司的帳。）

Credit 學分

大學的學分常用credit這個詞，而credit這個字還有其他重要的意思，第一，它也有「信用」的意思，如credit card（信用卡）、credit rating（信用評等）和credit history（信用歷史）。另外credit也可以是「功勞；讚賞；榮譽」，大家常看到電影結束後會跑出一列工作人員的名單，這個也是credits。

credit這個字有個重要的字根「cred-」，是believe（相信）的意思，例如credible（可信的），相反即是incredible (adj)。

You can earn two credits by taking this course.

（修這堂課可以拿到兩個學分。）

She finally got the credit she deserved.

（她終於得到她應得的榮譽。）

His rags-to-riches story sounds very credible to me.

（他從一貧如洗到致富的故事聽起來很可信。）

Certificate 證書

根據課程的長度、內容和要求條件等，在課程結束後會有不同的證明，最常見的就是certificate（證書）。一般訓練課程完成後拿到的證明是certificate，這和license是不同的，license基本上是「執照」，顧名思義就是有資格執行或操作某些工作或活動，譬如driver’s license（駕照）或醫師的執照。

在磨課師（MOOCs）平台上有些學校有提供學位的課程（degree programs），這裡學位就是degree，常見的學位名稱有Bachelor（學士學位），Master（碩士學位）。順帶一提，degree（學位）並不是diploma（文憑），diploma比較像是證書。

You’ll be issued a certificate when you complete the training.

（完成訓練後你會拿到證書。）

A bachelor’s degree in Finance and 3-5 years of work experience are required for this position.

（這個職缺需要金融學士學位和3到5年的工作經驗。）

Testimonial 感言

在眾多眼花瞭亂的課程中，MOOCs列出ranking（排名）、reviews（課程評價）和testimonials（使用者親身說法／感言）等，幫助學習者選擇課程。testimonial是多益的重要單字，日常生活中也常在廣告中出現，和這個字相關的還有動詞testify（做證），如在法庭上證人出庭作證就是testify，證人的「證詞」也就是testimony。

I bought this hair dryer because of the testimonials on its official website.

（我買這個吹風機是因為看了官網上的使用者感言。）

【多益模擬試題】

1. The conference ______ fee includes all sessions, breakfast, lunch and a conference bag.

(A) register

(B) registered

(C) registering

(D) registration

2. Ms. Smith ______ with the success of the merger.

(A) credits

(B) is crediting

(C) is credited

(D) has credited

解析：

1. 正解為(D)。題意為「會議註冊費包含所有的場次，早餐，午餐和會議文件袋。」本題是單字的詞性題，註冊費是複合名詞，因此這裡需要選名詞而非形容詞。

2. 正解為(C)。題意為「公司併購的成功歸功於Ms. Smith」。本題是文法題，這裡Smith是功勞的接受者，所以要用被動式（be動詞+過去分詞）。

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