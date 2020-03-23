參加農委會考試跌倒…他控場地太滑領完保險再討國賠　法官現場走一遭打臉

▲戴姓男子於2017年參加農委會考試，在台中石岡國小跑步時跌倒骨折，控訴場地太滑向農委會申請國賠，法官親自走訪發現場地根本沒問題，判他敗訴（示意圖，非新聞當事場地／取自Pixabay）

記者羅志華／台北報導

戴姓男子2017年參加農委會「農業師傅招訓活動」，於台中市石岡國小進行負重20公斤50公尺競跑時，不慎跌倒造成骨折，在領完保險後，又以農委會未注意場地太滑，聲請國賠20萬元，北院日前判戴男敗訴。

農委會主張，農委會訂定「改善農業季節性缺工2.0 措施–農業專業技術團計畫延提原則」，由中華民國農會向農委會申請補助後執行，農委會在活動中只提供補助，不須負擔國賠責任。

石岡農會表示，向石岡國小借場地時已勘查過場地，活動當日天氣晴朗、跑道完整無缺，且農會於活動前已清楚說明規則，沒有任何疏失。

法院審理時，審酌操場照片，見戴男倒地處PU跑道的顆粒都相當完整，且活動當日天氣晴朗，並沒有戴男指控的「潮濕、PU顆粒剝落欠缺摩擦力」等狀況，且法官親自穿運動鞋到現場走一趟，無論以運動鞋行走，或是用手去摸跑道，都感覺地面相當粗糙、沒有打滑現象。

法官認為，戴男提不出骨折是因場地瑕疵的證據，且意外後明明已領取石岡農會保的公共意外責任險理賠，卻指控農會沒保其他險也不合理，判他敗訴。

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