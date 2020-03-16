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「農民退休金比照勞退」最快今年上路！陳吉仲：30歲農民退休可月領2萬6

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▲▼農委會因應武漢肺炎進行相關輔導措施-陳吉仲。（圖／記者黃克翔攝）

▲農委會主委陳吉仲說明最新農民退休制度。（圖／記者黃克翔攝）

記者蕭筠／台北報導

農委會今（16）日上午赴立法院經濟委員會列席報告業務概況，其中，針對農民退休制度部分提出最新說明，主委陳吉仲表示，「農民退休金」制度將比照勞退，而原有的老農津貼將作為基本保障，加上儲金專戶，若每月農民最高自行提繳6％、政府1對1相對提撥6％，30歲農民退休後約可月領2萬6千元。

農委會去年規劃整合農保、老農津貼及國保等社會保險，於現有老農津貼基礎上，規劃農民年金制度。對此，主委陳吉仲今（16）日進行最新說明，農民退休制度將比照勞退，採自願性退休制度，在無享有其他社會福利制度下，凡未滿65歲的農保被保險人，將按勞工基本工資乘以一定比例，其中，農以可自行提繳1至6％，政府再對等補助，且保證不低於當地銀行2年定期存款利率，農民65歲後就可「按月」請領退休金，若被保險者過世也可由家人代領餘額。

請繼續往下閱讀...

陳吉仲補充說明，若以農民提繳最高6%舉例說明，30歲以下農民者，65歲後退休可月領約2萬6千元，40歲者可領至1萬8年元左右，目前65歲以下農民有40幾萬人，預計未滿50歲參與農民人數約20％，估算約有近6萬人參與，政府首年負擔約10.2億元，相較農委會年預算相較「不是非常重大數字。」陳吉仲強調農民退休制度要積極推動， 現也已和勞動部討論細節，將在本周報院，最快今年可通過正式上路實施。

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