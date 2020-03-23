影／南部20多歲確診女感染源仍不明！　「美國回來親戚採檢是陰性」

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情越來越嚴重，中央流行疫情指揮中心今（23）日下午召開記者會，針對目前仍找不到感染源的個案做出說明。其中，案100的南部20多歲女性，先前因有親人2月底從美國回來，但目前採檢血液結果呈現陰性。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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案100為南部20多歲女性，因為發燒、喉嚨痛、咳嗽，就醫3次才確診，因為沒有相關旅遊史，一度讓指揮官陳時中說出「比較令人擔憂」，後續已經確認她有親人在2月底從美國回來。指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，有關案100的部分，針對接觸者55位，已經採檢7位都是陰性，也有針對先前懷疑有親戚從美國回來部分採檢，但血液都是陰性，暫時沒有其他來源，還在嘗試中。

指揮官陳時中表示，該名個案生活接觸者相對單純，背景大家也都知道，因為相關公司有公布重大訊息，接觸者部分，匡列的算是滿完整。

中央流行疫情指揮中心今宣布，累積至今日共有195例確診（今日新增案170至195），分別為158例境外移入及37例本土病例。

因近來境外移入個案持續攀升，為避免疫情透過航空運輸傳播，自台北時間3月24日（二）零時起至4月7日，我國全面禁止旅客登機來台轉機，以減少人口跨境流動與降低疾病傳播風險。

指揮中心表示，返台民眾務必確實填報入境健康聲明暨居家檢疫通知書，如有發燒、咳嗽等症狀請主動告知檢疫人員並配合相關檢疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。