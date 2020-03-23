影／新冠肺炎「養護機構護理師」等3人感染源未明　陳時中：疫調沒辦法這麼快

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎案例有6例感染源未釐清，包括案24、27、34、100、134、156，但其中案24、27和34已經過了潛伏期，其中案27已於3/21日死亡。指揮官陳時中表示，潛伏期過了就不算，所以目前是案100、134、156等3名個案感染源不明，還在疫調中，沒辦法這麼快。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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案100是南部20多歲女性，因為發燒、喉嚨痛、咳嗽，就醫3次才確診，因為沒有相關旅遊史，一度讓指揮官陳時中說出「比較令人擔憂」，後續已經確認她有親人在2月底從美國回來。指揮中心疫情監測組組長周志浩3/21表示，目前正在積極找他們來採檢，確認是否為無症狀感染。

▲中央流行疫情指揮中心監測組組長周志浩3/21表示，目前正在積極找他們來採檢，確認是否為無症狀感染。（圖／記者徐斌慎攝）

案134則為中部30多歲女性，3/17出現發燒、喉嚨痛確診，自行就醫後確診。周志浩表示，其身份為受雇員工，須直接面對民眾提供服務，接觸者眾多，也發現有部份對象從外國回來，指揮中心已積極召回詢問是否有症狀，必要時會採檢送驗。

而案156為今日新增的本土確診個案，是一名養護機構護理師，3/12自覺有發燒未就醫，於3/16就醫後返家，3/20再度就醫後採檢，於3/22日確診，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

▲全台累積確診案達195例。（圖／曾梓倩製）