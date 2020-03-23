疑祭祖焚燒紙錢…山區惡火猛燒5公頃！空勤「美濃湖取水」救災畫面曝

記者吳奕靖、陳羿妏、徐愷昕／高雄報導

高雄市美濃區福美路旁的山林21日傍晚發生一場大火，火勢不斷蔓延往山上延燒，消防局獲報後速出動搶救，所幸截至當日21時已無延燒民宅的疑慮，也無人員受傷，不過因部分火點無法接近，消防局於22日早請求空勤總隊支援，透過直升機在美濃湖取水滅火，救災畫面曝光後，大家紛紛替打火弟兄的努力救援捏一把冷汗，同時也感謝他們的辛勞付出。

▲21日美濃山火不斷延燒，22日早空勤總隊出動直升機支援，至美濃湖取水救災。（圖／翻攝臉書《看見。美濃之美》）

消防局第6大隊副大隊長陳俊宏表示，21日晚初到現場時火勢猛烈，轄區美濃分隊見狀，立即請求支援並出水線控制火勢，速將靠近民宅的多處火點撲滅，但因現場山壁陡峭，仍有部分火點無法接近，截至當日21日晚9時許，警義消人員仍部署於周邊民宅進行防護，確定暫無延燒之虞，也無人員受傷。

▲高雄市美濃山區21日發生一場大火，透過直升機救援灑水，消防局歷經18小時順利撲滅火勢。（圖／記者洪正達翻攝）

22日早空勤總隊派出直升機前往支援，11時許火勢已全部撲滅，初步估計這場大火燃燒約5公頃山林。據了解，因後續竹葉仍有部分冒煙，雖然純為蓄熱之下產生的現象，但為以防萬一，23日早直升機又再度出動灑水7、8次。

有路過民眾將空勤總隊的救災情況PO上臉書「看見。美濃之美」社團，可見直昇機在美濃湖高空來回取水、滅火，畫面相當壯觀，不少網友看完紛紛表示，「好危險，辛苦了」、「每年都這樣、累壞了這些打火兄弟、還有空勤人員」、「拜託注意火苗」，對打火弟兄的付出感到敬佩與感謝。

據了解，目前起火發生原因仍有待調查釐清，正逢清明掃墓時期，不排除與焚燒紙錢或放鞭炮有關，因此消防局也呼籲民眾，大家掃墓時應遵守「人離火熄」的原則，隨身攜帶簡易滅火水源，避免危害公眾安全。

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