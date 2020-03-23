北榮：劉真22日晚間22時22分過世　開顱減壓未見起色

▲國標舞女王劉真驚傳病逝。（圖／資料照／記者張一中攝）



記者趙于婷／台北報導

國標舞女王劉真2月初做心臟手術，之後裝上葉克膜、心室輔助器等待換心，但不幸在今（23）日病逝。對此，台北榮總表示，劉真心臟功能恢復不良，2/13裝置心室輔助器，二月下旬及三月初先後發生腦部栓塞與出血，造成腦壓上升進行開顱減壓手術，術後雖一度有起色，仍因為腦壓過高，藥石罔效，於3月22日晚上22時22分不幸辭世。

劉真因為主動脈狹窄問題入院手術，之後裝上葉克膜搶救，留院觀察整整1個月，接著裝了心室輔助器，出現腦部自發性出血狀況，4日曾做開顱手術，沒想到最後仍未能撐過難關。

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院方聲明全文：

劉真老師因為嚴重主動脈瓣狹窄，於109年2月7日至本院接受傳統主動脈瓣膜置換手術。由於心臟功能恢復不良，先後置放葉克膜及右冠狀動脈支架，後續因心臟功能遲未恢復，於2月13日裝置心室輔助器，二月下旬及三月初先後發生腦部栓塞與出血，造成腦壓上升進行開顱減壓手術。術後雖一度有起色，仍因為腦壓過高，藥石罔效，於3月22日晚上22時22分不幸辭世，本院醫療團隊深感哀痛與不捨。

家屬透過院方表示，這段時間感謝各界對於劉真老師的關心與鼓勵，對於許多好友來電或問候，無法充分說明跟聯繫，頗多失禮，懇請諒解並致上誠摯的歉意。對於醫療團隊的努力，家屬也表達感恩之意。

▲劉真驚傳在北榮病逝。（圖／記者李欣容攝）