與情侶室友狂喝整晚！男隔天溜回家「撿屍」…她內衣褲全脫　下場曝

▲男子與情侶室友喝整晚，隔天再偷溜回家，趁友人女友喝醉熟睡時「撿屍」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

台北一名陳姓男子因為工作關係與友人阿輝（化名）及阿輝女友小芬（化名）住在一起，2018年4月19日晚間3人喝酒聊天，隔天一早陳男與阿輝照常出門上班，不料，陳男抵達公司後便以「買飲料」為由支開阿輝，偷折返回家，趁小芬醉倒躺床上時趁機硬上。事後，阿輝陪小芬驗傷後決定提告，日前士林地院判陳男應賠80萬元為適當。

2018年4月19日3人從晚上開始，一共喝了1瓶紅酒、16罐啤酒，喝到隔天早上5、6時後，陳男與阿輝則共乘機車出門上班，不料抵達公司後，陳男卻以「買飲料」名義偷跑回家，見小芬躺在床上酒醉入睡無法抗拒之際，先把大門鎖上，再將小芬褲子拉下，強行硬上得逞。

阿輝因為陳男遲遲未返回公司，想說回家找找看，結果竟發現熟睡的小芬不但沒穿內衣褲，甚至見到地上有保險套，趕緊帶小芬前往醫院驗傷，報告結果出爐後，便得知小芬下體確實沾有阿輝的DNA，而花花得知自己遭男友友人性侵一事後，非常崩潰痛苦，要求陳男賠償精神撫慰金150萬元。

陳男聲稱，對於喝完酒之後發生什麼事，「不記得了，醒來就已經是早上了」，還說當時是小芬拍醒他的，表示願意對自己的行為負責並賠償，但認為賠償金過高。

對此，法官認為陳男不顧小芬與他為友人關係，只因想滿足一己私慾，利用小芬信任乘機硬來，犯後還以喝醉不知道為由辯解，審酌陳男與小芬背景狀況後，最終士林地院依乘機性交罪，判陳男賠150萬元為適當，全案可上訴。



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