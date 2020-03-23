1家3口被斷水電「數百水桶裝尿」飄惡臭　警開門傻眼「比垃圾場還髒」

▲哈薩克一戶人家因付不出水電費，導致家裡比垃圾場還髒。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

哈薩克西南部的阿克套有一家三口因為太窮，付不起水電費導致馬桶不能使用，因此在住處堆滿了幾百個裝有尿液的塑膠大水桶，且放置了長達一年的時間，直到惡臭味飄出被鄰居抗議後，警察才介入處理。

根據《太陽報》報導，這些鄰居向警方表示，他們已經受夠了家裡時不時就會傳來的惡臭味，且這戶人家已經把自己家裡變成垃圾場，每天和一大群蟑螂生活在一起。鄰居並透露這一家三口的爸媽似乎在兩年前就辭去工作，並且足不出戶，「這已經對他們的孩子產生了不好的影響，這個家庭不斷散發出的惡臭味對我們來說也是一個大問題。」

沒想到當警方準備介入處理時，這戶人家竟然怎麼樣都不肯開門，並將大門反鎖。警方逼不得已只好用外力將門撬開時，映入眼簾的竟是成堆的衣服和垃圾交錯散落在地上，還有到處爬行的蟑螂；最可怕的是，屋內竟然還充滿著大大小小裝滿黃色尿液的塑膠桶。

這戶人家向警方表示，他們真的已經窮到付不出水電費，導致被斷電斷水長達一年的時間，因此只能用這些塑膠瓶來解決生理需求。而警方也估計這些水桶加起來的尿液量應該超過1300公升，最後只好出動鄰居、社工和救護車來幫忙協助清理，這一家三口則送往醫院接受精神治療。