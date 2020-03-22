他居家檢疫沒踏出門「莫名遭檢舉」　真相曝光弟無奈：我也是醉了

▲居家檢疫表單 。（圖／翻攝自衛福部網站）

記者張嘉晏／綜合報導

根據中央流行疫情指揮中心規定，自19日起，所有入境者須進行居家檢疫14天，檢疫期間不得出門，若違反規定將會依法進行裁罰。一名網友就表示，哥哥明明遵守規定乖乖在家檢疫，沒想到卻莫名遭到檢舉，而原因曝光後更是讓他傻眼又無奈。

一名男網友日前在臉書「爆怨公社」發文，他表示哥哥自去年10月就出國工作賺錢，近日因為疫情關係，回國需要進行居家檢疫。然而，哥哥明明就有遵守規定，並無踏出家門半步，卻還是被檢舉違規，令人不解。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，事後他才知道，原來是他某日出門倒垃圾時，被鄰居誤認成哥哥，因此婆媽們才會打電話通知里長，讓他傻眼「我也是醉了。」

▲原PO出門倒垃圾，卻被誤認成正在檢疫中的哥哥。（示意圖／記者李毓康攝）

他還無奈指出，雖然有和里長說明真相了，但對方為了以防萬一，還是要調個監視器確認，他也只能答應，「只是我想說我跟我哥就沒有很像，還會被認錯......。」

貼文一出，網友們紛紛表示「出門掛個牌子寫：我是弟弟」、「鄰居大部分都有內線消息」、「倒垃圾時間的三姑六婆真的蠻可怕的」、「畢竟住同一個家，鄰居會怕正常的」。

此外，行政院長蘇貞昌日前就表示，在這次防疫作戰中，希望國人展現好的國民素養，抱持著同理心，不要排擠或歧視被隔離的民眾。

►防疫隨身寶！你需要這個75%酒精乾洗手～

