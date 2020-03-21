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「人皮客棧」真實版！他從死囚身上剝下2000張「刺青人皮」：與梅毒有關

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看得出這是一張人皮嗎？ 日本醫生收集千張「刺青人皮」。（圖／臉書）

▲看得出這是一張人皮嗎？ 日本醫生收集千張「刺青人皮」。（圖／臉書）

圖文／CTWANT

在民風較保守的過去，身上若帶有刺青，大多是素行不良或是有黑道背景的人，不過，隨著時代更迭、刺青不再是評斷一個人的記號，而是展現自我風格的一種方式。在日本，就有有一名「刺青博士」，被金氏世界紀錄認證為人體紋身收藏家，這名「刺青博士」收藏了2千多張、由死去囚犯身上取得的刺青人皮。

日本曾有一名醫師，是被金氏世界紀錄認證的人體紋身皮收藏家。（圖／臉書）

▲日本曾有一名醫師，是被金氏世界紀錄認證的人體紋身皮收藏家。（圖／臉書）

這名「刺青博士」叫做福士政一（Fukushi Masaichi），本業是一名醫生、病理學家以及教授，1926年的某天，他開始對刺青藝術產生濃厚興趣，同時開始蒐集刺青人皮，他研究保存人皮的方法，接下來幾年裡，他收集大約2000張人皮、3000張照片，可惜的是，照片在1945年第二次世界大戰期間遺失，其實早在1914年的研究中，福士政一注意到皮膚中的刺青墨水，與梅毒有關係時，就對刺青產生興趣，但他本人從未刺青。

福士政一本業是一名醫生，1926年的某天，他開始對刺青藝術產生濃厚興趣，同時開始蒐集刺青人皮。（圖／臉書）

▲福士政一本業是一名醫生，1926年的某天，他開始對刺青藝術產生濃厚興趣，同時開始蒐集刺青人皮。（圖／臉書）

身為金氏世界紀錄認證的收藏家，福士政一是首位獲得死者同意，從身上獲取刺身的第一人，因為對囚犯刺青感興趣，他會進入監獄內和他們成為朋友，請他們授權去世後，可以收藏其皮膚，並給他們金錢，贊助更多刺青。

福士政一會進入監獄內和他們成為朋友，請他們授權去世後，可以收藏其皮膚。（圖／臉書）

▲福士政一會進入監獄內和他們成為朋友，請他們授權去世後，可以收藏其皮膚。（圖／臉書）

刺青人皮獲得方式一直以來頗受爭議，舊社會認為，只有囚犯才會刺青，其中這觀念又以日本特別明顯。據說，當時醫生和學者為了解犯罪心理，會收集人皮刺青來研究，雖然現代駁斥這種說法，但留下來人皮，也成為歷史見證。

當時醫生和學者為了解犯罪心理，會收集人皮刺青來研究。（圖／臉書）

▲當時醫生和學者為了解犯罪心理，會收集人皮刺青來研究。（圖／臉書）

福士政一1956年去世後，由兒子福士勝成接手收藏，福士勝成透露，人皮刺青的保存方法，大致方為乾式和濕式，乾式在舊標本中比較常見，需在人皮反面刮掉結締組織，攤平釘好後乾燥，這時可能會用其他化合物來處理，皮膚乾燥後收縮，邊緣留下代表性的「荷葉邊」；至於濕式，皮膚以相同的方式取出，然後保存在甘油或甲醛裡。

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