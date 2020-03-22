　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

美濃山區惡火猛燒…18小時後順利撲滅！疑焚燒紙錢釀禍　5公頃山林全燒光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者陳羿妏、吳奕靖、洪正達、徐愷昕／高雄報導

高雄市美濃區福美路旁的山林21日傍晚發生一場大火，火勢不斷蔓延往山上延燒，消防局獲報後出動美濃、旗山、杉林、六龜4個分隊8車搶救，所幸經水線灌救，截至當日21時已無延燒民宅的疑慮，也無人員受傷，不過因部分火點無法接近，消防局於22日請求直升機救援，歷經18小時後，火勢最終於早上11時許順利撲滅，而後續起火原因仍有待釐清。

▲▼高雄美濃山區大火。（圖／記者洪正達翻攝）

▲高雄市美濃山區21日發生一場大火，透過直升機救援灑水，消防局歷經18小時順利撲滅火勢。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼高雄美濃山區大火。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲消防局請直升機協助灑水救援。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局第6大隊副大隊長陳俊宏表示，初到現場時火勢猛烈，轄區美濃分隊見狀，立即請求支援並出水線控制火勢，速將靠近民宅的多處火點撲滅，但因現場山壁陡峭，仍有部分火點無法接近，截至當日21日晚9時許，警義消人員仍部署於周邊民宅進行防護，確定暫無延燒之虞，也無人員受傷，22日向空勤總隊申請直升機支援後，今天早上11時許火勢已全部撲滅，初步估計這場大火燃燒約5公頃山林，稍早下午4時許，現場竹葉仍有部分冒煙，不過單純為蓄熱之下產生的現象。

▲▼高雄美濃山區大火。（圖／記者洪正達翻攝）

▲約莫燒5公頃山林。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

21日事發當下，高雄市副市長陳雄文正好有公務行程經過此區，遂連同美濃區鍾炳光區長、朱信強議員、鍾易仲議員、消防局黃江祥局長至現場勘查，並致贈茶水點心慰勞現場警義消搶救人員。

▲▼高雄美濃山區大火。（圖／記者洪正達翻攝）

據了解，目前起火發生原因仍有待調查釐清，正逢清明掃墓時期，不排除與焚燒紙錢或放鞭炮有關，因此消防局也呼籲民眾，大家掃墓時應遵守「人離火熄」的原則，隨身攜帶簡易滅火水源，避免危害公眾安全。


►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

與情侶室友狂喝整晚！男隔天溜回家「撿屍」…她內衣褲全脫　下場曝

幫麻吉女友擺攤！倉庫騙她按摩　人夫魔手竟伸褲縫內「晃動」

懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰

ET快訊
快訊／三重居家檢疫男跑夜店被逮　新北重罰100萬元
邦喬飛成員確診新冠肺炎！鍵盤手發文證實了：這是流感不是瘟疫
兒出國爽滑雪還貼臉書被罵翻！張上淳回應了
警察主動臨檢揪趴趴走首例！居家檢疫男爽衝夜店狂歡..當場抓到
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

10元搶糧超划算！夾娃娃機也跟風　進口泡麵塞滿滿～台主：每天都補貨

屏東民宅火警濃煙四起　勇消疏散45住戶…1小時內完成灌救

獨／4輪三寶路口當賽道...無預警180度甩尾　對向紅牌急煞險撞上

小琉球女潛客「水壓不適」嘔吐物阻塞呼吸道！意識模糊　海巡+消防急搶救

人夫綠光罩頂！妻勾男同事滑進摩鐵「充電3hrs」…羞喊：想要乾淨的愛～

美濃山區惡火猛燒…18小時後順利撲滅！疑焚燒紙錢釀禍　5公頃山林全燒光

警察主動臨檢揪趴走首例！居家檢疫男爽衝OMNI狂歡...當場抓到了

被分手竟撂妹子狠甩國中女2巴掌　校長：沒打很多下…不是霸凌！

桃園海線「電纜殺死」曝光！電動車停路旁　半裸藏電桿上落網

麵店外場收錢秒丟垃圾桶！她靠這招自行加薪1.5萬　闆娘怒揭真相

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

戲精妹模仿美劇激動派演出！　媽上時事字幕...網讚：太有才

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

10元搶糧超划算！夾娃娃機也跟風　進口泡麵塞滿滿～台主：每天都補貨

屏東民宅火警濃煙四起　勇消疏散45住戶…1小時內完成灌救

獨／4輪三寶路口當賽道...無預警180度甩尾　對向紅牌急煞險撞上

小琉球女潛客「水壓不適」嘔吐物阻塞呼吸道！意識模糊　海巡+消防急搶救

人夫綠光罩頂！妻勾男同事滑進摩鐵「充電3hrs」…羞喊：想要乾淨的愛～

美濃山區惡火猛燒…18小時後順利撲滅！疑焚燒紙錢釀禍　5公頃山林全燒光

警察主動臨檢揪趴走首例！居家檢疫男爽衝OMNI狂歡...當場抓到了

被分手竟撂妹子狠甩國中女2巴掌　校長：沒打很多下…不是霸凌！

桃園海線「電纜殺死」曝光！電動車停路旁　半裸藏電桿上落網

麵店外場收錢秒丟垃圾桶！她靠這招自行加薪1.5萬　闆娘怒揭真相

中職／解讀比賽能力佳　高宇杰受教練信任開季確定一軍

不斷更新／馬來西亞增123確診…大部分曾參與清真寺集會！伊朗1685人死亡

防疫用品急缺...員警欲罷工！　法國政府下訂2.5億個醫用口罩

兒出國父被罵…「醫師中肯文」1.2萬人讚爆！　鄧惠文：不是想管就管得住

快訊／三重男居家檢疫跑夜店被逮　新北重罰100萬元

擼到貓呼嚕！媽奶音問「這樣舒服喔」　下秒爆氣飆台語：欠你的？

陸外送員登《時代》封面　受訪坦言：一咳嗽就聯想到生病

IOC主席：若取消東奧並不公平，會摧毀上萬名運動員的奧運夢

全球旅客入境泰國注意！需持過去72hr新冠肺炎檢測、10萬美元保險證明

10元搶糧超划算！夾娃娃機也跟風　進口泡麵塞滿滿～台主：每天都補貨

開幕不到4個月...商場10秒倒塌　「豆腐渣」購物中心粉碎片曝光

社會熱門新聞

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

超正鐘點情人伴遊一日4萬8　任你玩弄還帶毒品餵你吃

藏身新北套房　出招攬客：會飛的感覺

居家檢疫男夜衝OMNI狂歡...首例抓到了

屏東小兄弟溺斃屍僵　媽媽當場痛哭

3國中妹摩鐵壞壞、拍裸照！色阿伯遭判11年

警酒店查「隔離偷跑」　這一幕驚呆了！

單親生遭班導辱：是不是沒人教　怒捶玻璃險斷命

癡情女兒遭開3槍刑殺　悲慟父夜苗栗灑冥紙！

與情侶室友狂喝整晚！男隔天溜回家「撿屍」

小巴士轉彎疑未注意路口

即／土城轎車「連撞11車」肇逃　路人遭撞

更多熱門

相關新聞

外場收錢秒丟垃圾桶！她靠這招月薪↑1.5萬

外場收錢秒丟垃圾桶！她靠這招月薪↑1.5萬

高雄一麵店老闆娘日前執行月結時發現營收短少，驚覺有異，經調閱監視器後發現，原來是自家鄧姓員工在和客人收錢時，趁無人注意之際先將錢丟入垃圾桶，隨後在找時機取出、占為己有，1個月內藉此得手1萬5200元。法院審結，將鄧女依犯業務侵占罪判有期徒刑6月，得易科罰金18萬。全案仍可上訴。

韓國瑜奔量販店　突襲檢查衛生紙區

韓國瑜奔量販店　突襲檢查衛生紙區

高雄愛河短片多「空鐵愛河線」觀光局：模擬圖

高雄愛河短片多「空鐵愛河線」觀光局：模擬圖

勞工局訪視長榮高雄辦事處　員工出勤正常

勞工局訪視長榮高雄辦事處　員工出勤正常

大統和平店再傳熄燈？　業者澄清正常營運

大統和平店再傳熄燈？　業者澄清正常營運

關鍵字：

高雄美濃火燒山

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

又一縣市破蛋！　全台153例分布曝光：雙北各40最多

醫爆：張上淳兒出國滑雪

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

大醫王發明防護箱！美國醫界也求援

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

台灣現「零星社區感染」！專家籲最好戴口罩

歐陽靖曝「日本人1習慣」抑制疫情

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

還原國中生刺殺案　父母靈堂下跪

快訊／新冠肺炎再新增16例！　13境外移入、3本土

更多

最夯影音

更多
當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面