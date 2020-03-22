美濃山區惡火猛燒…18小時後順利撲滅！疑焚燒紙錢釀禍　5公頃山林全燒光

記者陳羿妏、吳奕靖、洪正達、徐愷昕／高雄報導

高雄市美濃區福美路旁的山林21日傍晚發生一場大火，火勢不斷蔓延往山上延燒，消防局獲報後出動美濃、旗山、杉林、六龜4個分隊8車搶救，所幸經水線灌救，截至當日21時已無延燒民宅的疑慮，也無人員受傷，不過因部分火點無法接近，消防局於22日請求直升機救援，歷經18小時後，火勢最終於早上11時許順利撲滅，而後續起火原因仍有待釐清。

▲高雄市美濃山區21日發生一場大火，透過直升機救援灑水，消防局歷經18小時順利撲滅火勢。（圖／記者洪正達翻攝）

▲消防局請直升機協助灑水救援。（圖／記者吳奕靖翻攝）

消防局第6大隊副大隊長陳俊宏表示，初到現場時火勢猛烈，轄區美濃分隊見狀，立即請求支援並出水線控制火勢，速將靠近民宅的多處火點撲滅，但因現場山壁陡峭，仍有部分火點無法接近，截至當日21日晚9時許，警義消人員仍部署於周邊民宅進行防護，確定暫無延燒之虞，也無人員受傷，22日向空勤總隊申請直升機支援後，今天早上11時許火勢已全部撲滅，初步估計這場大火燃燒約5公頃山林，稍早下午4時許，現場竹葉仍有部分冒煙，不過單純為蓄熱之下產生的現象。

▲約莫燒5公頃山林。（圖／記者洪正達翻攝，下同）

21日事發當下，高雄市副市長陳雄文正好有公務行程經過此區，遂連同美濃區鍾炳光區長、朱信強議員、鍾易仲議員、消防局黃江祥局長至現場勘查，並致贈茶水點心慰勞現場警義消搶救人員。

據了解，目前起火發生原因仍有待調查釐清，正逢清明掃墓時期，不排除與焚燒紙錢或放鞭炮有關，因此消防局也呼籲民眾，大家掃墓時應遵守「人離火熄」的原則，隨身攜帶簡易滅火水源，避免危害公眾安全。



►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

與情侶室友狂喝整晚！男隔天溜回家「撿屍」…她內衣褲全脫 下場曝



幫麻吉女友擺攤！倉庫騙她按摩 人夫魔手竟伸褲縫內「晃動」



懷疑腹中小孩是別人的！碎嘴男持菜刀嗆：砍手看你怎麼約炮…女友崩潰

