影／張上淳兒子出國滑雪惹議！陳時中兩度嚴肅回應了

記者黃凱翊／綜合報導

中央流行疫情指揮中心2月23日宣布，醫事人員除「申請核准」外不得出國，但專家諮詢小組召集人張上淳卻被爆料，兒子3月4日飛國外。有醫師看不下去，22日凌晨爆料，指張兒身為台大醫院醫生，出國竟是去滑雪，還高調在臉書上貼文，「這件事情非常嚴重打擊醫護的士氣」，對此陳時中回應，他有做居家檢疫，認為問題不大。

▲專家諮詢小組召集人張上淳被爆兒子在4日出國。（資料照／記者李毓康攝）

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針對媒體提問關於張上淳教授兒子出國一事，陳時中22日在記者會上回應，認為他4日出國時美國沒有任何疫情及警示，回來後才升到二級，他也有按照居家檢疫規格做隔離措施，「年輕人有年輕人想法，不同時間點會說不同的話」，認為張上淳的兒子此時看見境外移入病例這麼多，應該就不會再說出這種話，就法治面而言「他並沒有違反規定，問題不大」。

對於今日記者會上不見張上淳教授身影，有媒體詢問張上淳是否會因此風波離開指揮中心，陳時中表示，「張召集人是重要幹部，在社會責任上不能離開，也沒有離開打算。」

《中國時報》報導，有消息來源提供張兒臉書，指他出國赴美看NBA球賽，高調在機場、球場打卡，同時批評指揮中心限制出國命令違反《憲法》，「我並沒有違法，更沒有違反這個『愚蠢』的命令。」

本站新聞〈2名「醫師兒子」被爆3月出國！〉報導，3月20日記者會上有媒體提問，張上淳的2個醫師兒子分別在3月4日和14日出國。張當時說，3月14日的行程已取消，「4號出國的這位，是當時根據醫事司開會討論，有旅遊警示的不行去，沒有旅遊警示的還可以出去的。」並無違反規定。