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社會 社會焦點 保障人權

PO文「囤積奶粉尿布、政府隱匿疫情」　台北、彰化2上班族慘了

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記者張君豪／台北報導

3月11日刑事局偵四大隊接獲「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」發公文告發，有匿名網友在臉書社團擷取電視「關鍵時刻」畫面並留言：「這個不是開玩笑的喔，媽咪要趕緊開始囤貨，小孩奶粉尿布、家裡飲食、衛生紙、消毒用品等等。」

▲刑事局偵四大隊宣布偵破兩起網友對疫情不實流言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊宣布偵破兩起網友對疫情不實流言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊宣布偵破兩起網友對疫情不實流言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊宣布偵破兩起網友對疫情不實流言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局查出：匿名網友真實身分是家住彰化的陳姓男子（28歲、上班族），18日晚間警方通知他到案說明，陳男到案後坦承該訊息是他發布，陳男辯稱留言是想提醒社團裡的媽媽們，希望可以照顧好他們的小孩、不要受傷害。

刑事局偵四大隊另外接獲另起網友匿名在網路新聞下方討論區留言：「政府刻意隱瞞許多實情，為什麼不能讓人民知道？台灣其實確診的病例遠比新聞報出來的還多。」

▲刑事局偵四大隊宣布偵破兩起網友對疫情不實流言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊宣布偵破兩起網友對疫情不實流言案件。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局第四大隊查出這位匿名網友，是家住台北市的何姓男子（43歲、上班族），警方通知何男到案說明，何嫌坦承該是自己氣憤留言，他向警方表示，他認為針對新冠肺炎疫情人民有知的權利，政府未善盡告知責任，才會在網路貼文認為政府公布不實確診數。

刑事局偵四大隊及中部打擊犯罪中心詢後，將兩人分依違反社會秩序維護法第63條之規定，函請台北市中山警分局、彰化縣芳苑警分局依法函送裁處。警方呼籲，「嚴重特殊傳染性肺炎疫情中央流行疫情指揮中心」每日均會即時發布國內外疫情，並公布國內確診病例數等重要消息，民眾於網際網路發布未經確實查核訊息，或聽聞轉傳網路不實疫情訊息都會觸法，希望民眾能謹言慎行。

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