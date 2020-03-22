影／曾無限接近死亡！　武漢首位確診台商捐血：給他人新生機會

記者曾俊豪／綜合報導

最新數據顯示，中國大陸迄今共有超過1000名新冠肺炎康復患者捐血，其中，湖北省採集近850人份，武漢市則有近400人份，當中包含首位確診的金姓台商。他20日下午在妻子陪同下前往武漢血液中心捐血。金姓台商表示，自己當初無限接近死亡，如今重獲新生，希望透過自己的綿薄之力，給其他人新生的機會。

新冠肺炎疫情爆發後，武漢第一時間宣佈封城，當時，《ETtoday新聞雲》曾獨家披露滯留在當地的金姓台商確診，這也是滯留大陸的台商中，第一起確診案例。在當地醫療人員努力下，金先生和另一名台商在17日下午康復出院。

▲台商金先生前往武漢當地的捐血中心捐血 。（圖／翻攝中新社）

《中新社》報導，金先生20下午在妻子陪同下，前往武漢血液中心新冠肺炎恢復者專屬捐獻點，在登記個人訊息、填寫「血漿捐獻知情同意書」，通過血液初檢後，夫妻二人便拉起衣袖捐血。

金先生受訪時提到，自己原本1月份要帶家人回台灣過年，不過，由於感染新冠肺炎未能成行。他指出，確診之後，出現高燒、呼吸困難等症狀，CT也顯示雙肺感染性病變。「當時體溫一度飆升至39.8攝氏度，持續發熱10多天」。

事實上，在金先生住院期間，他的妻子吳女士、兒女及岳父母也都相繼確診，分別進行隔離進行治療。也因此，在他痊癒後，透過新聞得知可以捐血協助受感染的人，便義不容辭地伸出援手。他表示，「如果有機會反饋回來那是最好的事情，給很多人新生的機會，有辦法盡自己綿薄之力是很好的。」

▲台商金先生及其妻子、兒女、岳父母一家均確診。（圖／翻攝中新社）

他強調，只有經歷過這種滿未知的危險，甚至有死亡的機會，自己很不想死的那種狀況，才覺得需要這麼多人的協助和幫助。「所以我是真的很感激、很感謝、很感恩這些醫護人員，還有能夠協同來做這些事情的人，對台胞特別的關照和照顧。」

《經濟日報》報導，中國生物新冠肺炎康復者血漿採集，目前已在18個省採集超過1000人份的血漿，其中湖北省近850人份，武漢市近400人份。報導提到，1位康復者捐獻的血漿，平均可以用於2到3位患者的治療。