義大利封城插曲！黑手黨教父遭通緝7月　「提購物袋採買」被認出…當場上銬帶走

▲義大利黑手黨教父因封城遭逮，警方搜索其住處。（圖／翻攝自FACEBOOK）

記者陳亭伃／綜合報導

義大利疫情屬歐洲最嚴峻，9日該國總理孔蒂（Giuseppe Conte）下令全國封城，雖民眾過著無聊、自我保護的生活，但生活中也出現意外的插曲，其中包括水都威尼斯，一向混濁的水也變得清澈，米蘭的天空瞬間清澈許多。而近日義大利警方就因封城逮捕到通緝多時的黑手黨教父，過去該名教父（首領）曾涉及多起謀殺案。

根據英國《太陽報》報導，義大利的黑手黨相當出名，其兇殘的行事風格，且橫跨討債、毒品、特種行業、賭博等。一名遭到通緝多時的42歲黑手黨教父科迪（Cesare Antonio Cordi）涉嫌策劃多起血腥謀殺案、控制女性賣淫、販毒等，在警方的通緝名冊中遲遲難以追捕。

科迪的通緝令自2019年8月開始，他多次躲過警方攻堅，讓檢警單位相當頭痛。近期因為義大利疫情嚴重，下令封城，警方當日在路上看到手提購物袋、邊抽菸的科迪，立即上前盤問，一開始並未認出是黑手黨教父，而以為是違反規定外出的居民，並要求他交出證件確認身分，直到確認身分後，竟發現是通緝犯。

警方表示，當下科迪並沒有想要逃跑，而是冷靜的面對警方，2007年科迪的父親同樣也是黑手黨成員，被判無期徒刑，最後死於監獄內，科迪之後繼承父親衣缽，成為黑手黨教父，如今卻敗在新冠肺炎封城。