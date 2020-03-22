趁亂囤2萬9000片口罩！7人囤貨全被查扣…下場慘了

圖文／鏡週刊

由於行政院將一般醫用與外科手術口罩列為疫情應變物資，根據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」可處5年徒刑，警政署嚴查哄抬囤積防疫物資，並通令全國各警察單位加強查緝，迄今已偵辦囤積口罩，並送檢察機關共7件、7人，查扣口罩2萬9000多片，尚有22件偵辦中。

警政署指出，經中央衛生主管機關公告為防疫器具、設備、藥品、醫療器材或其他防疫物資，哄抬價格或無正當理由囤積而不應市銷售者，依據《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，可處5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金。

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而該特別條例第12條乃就「哄抬價格或囤積防疫物資」的犯罪刑責範圍擴大，同時處罰未遂犯，其目的在於廣泛防範，並遏止類似不法行為發生，因此，疫情剛擴大時、行政院頒佈特別條例之後，警政署即下令全國各警察單位，嚴厲查緝囤積或哄抬防疫物資，以免造成疫情破口，經統計，迄今已經偵辦囤積口罩移送檢察機關共7件、7人，查扣口罩2萬9000多片，尚有22件偵辦中。

除了口罩之外，行政院於本月18日公告領有藥品許可證的藥用酒精、防疫清潔用酒精、領有藥品許可證的乾洗手及額溫槍等，也列為防疫物資，警方同樣會嚴查囤積哄抬價格等不法行為。

警政署強調，「防疫不容出現破口」，呼籲不肖業者切勿心存僥倖，利用疫情變化囤積哄抬政府公告的防疫物資，也別考驗警方的決心與辦案的能耐。



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