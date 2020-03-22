今年接收4艘核潛艦　俄羅斯水下戰力今年達80艘

▲俄軍在今年底前潛艇數量將增至80艘 。（資料圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者周茹焮／綜合報導

俄羅斯國防部消息人士於9日表示，在今年底前潛艇數量將增至80艘，目前已有70多艘，雖然要準確計算出可作戰的數量有相當難度，因為有的可能已被封存或是除役被新船代替，但可以確定的是今年內將會接收5艘潛艦，包括有2艘北風之神級戰略核潛艦、2艘亞森級攻擊型核潛艦以及1艘基洛級柴電潛艦。

海軍的計畫若順利進行，屆時潛艦將達到80艘之多。另外，他們也一直在補充新潛艇和升級現有的潛艇，升級潛艇部隊執行綜合性任務時的能力。

北風之神級為俄羅斯的核子戰略打擊主力，可攜帶16枚圓錘洲際彈道飛彈（俄語：Булава也音譯為「布拉瓦」，白楊-M洲際彈道導彈SS-27的潛射型），艦長170公尺、潛航排水量達2萬4000噸，是世界第二大潛艦，第一大為蘇聯時期的颱風級。

亞森級攻擊型核潛艦是是一款多用途的攻擊型核潛艦，能與水面艦艇作戰， 也可將對岸上的目標進行飛彈突擊，還可實施打擊任務。對此，專家認為它的性能相當於美國的「海狼級」核潛艦。

基洛級柴電潛艦為軍戰後第三代，在經過現代化等改裝後形成了基洛級改進型，是目前主力柴電潛艇，為出口量最大的潛艇等級，以火力強大、速度快、噪音極小而聞名。

1957年出現世界上第一艘核潛艇，引起各國對核潛艇的研製和產製的重視，作為一個國家水下作戰的重要力量，擔負著保衛國家海域的使命，而現在也只有美國、俄羅斯、中國、英國以及法國5個國家能建造核潛艇。

不過，對於一直是海軍領頭羊的美國，曾公佈有71艘各型核潛艇的消息，如今俄羅斯恐怕已超越這數量了。