　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

今年接收4艘核潛艦　俄羅斯水下戰力今年達80艘

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲ 。（圖／取自免費圖庫wunderstock）

▲俄軍在今年底前潛艇數量將增至80艘 。（資料圖／取自免費圖庫wunderstock）

實習記者周茹焮／綜合報導

俄羅斯國防部消息人士於9日表示，在今年底前潛艇數量將增至80艘，目前已有70多艘，雖然要準確計算出可作戰的數量有相當難度，因為有的可能已被封存或是除役被新船代替，但可以確定的是今年內將會接收5艘潛艦，包括有2艘北風之神級戰略核潛艦、2艘亞森級攻擊型核潛艦以及1艘基洛級柴電潛艦。

海軍的計畫若順利進行，屆時潛艦將達到80艘之多。另外，他們也一直在補充新潛艇和升級現有的潛艇，升級潛艇部隊執行綜合性任務時的能力。

北風之神級為俄羅斯的核子戰略打擊主力，可攜帶16枚圓錘洲際彈道飛彈（俄語：Булава也音譯為「布拉瓦」，白楊-M洲際彈道導彈SS-27的潛射型），艦長170公尺、潛航排水量達2萬4000噸，是世界第二大潛艦，第一大為蘇聯時期的颱風級。

亞森級攻擊型核潛艦是是一款多用途的攻擊型核潛艦，能與水面艦艇作戰， 也可將對岸上的目標進行飛彈突擊，還可實施打擊任務。對此，專家認為它的性能相當於美國的「海狼級」核潛艦。

基洛級柴電潛艦為軍戰後第三代，在經過現代化等改裝後形成了基洛級改進型，是目前主力柴電潛艇，為出口量最大的潛艇等級，以火力強大、速度快、噪音極小而聞名。

1957年出現世界上第一艘核潛艇，引起各國對核潛艇的研製和產製的重視，作為一個國家水下作戰的重要力量，擔負著保衛國家海域的使命，而現在也只有美國、俄羅斯、中國、英國以及法國5個國家能建造核潛艇。

不過，對於一直是海軍領頭羊的美國，曾公佈有71艘各型核潛艇的消息，如今俄羅斯恐怕已超越這數量了。

ET快訊
義大利單日暴增6557例、793死亡　確診人數破5萬3
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

今年接收4艘核潛艦　俄羅斯水下戰力今年達80艘

美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」　霸氣宣示：駕駛艙內性別無關緊要！

美軍成功試射「高超音速滑翔體」　以至少5馬赫擊中目標

英國國防部隱瞞員工疫情　克萊德海軍基地出現疑似病例

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

日空軍自衛隊迎聖火「畫奧運五環」失敗　網驚：老天在暗示？

北韓人民軍炮擊對抗賽　金正恩拿望遠鏡登哨所指導

結束46年研發　印度陸軍點頭購買118輛新型阿瓊坦克

義大利2憲兵上前線抗疫「不幸倒下」　病逝時間僅隔數小時

快訊／韓聯社：北韓向東部海域發射不明飛行器

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

產能爆增！衛生紙夠你擦3百年屁屁　廠商業者：優先滿足台灣消費者需求

旅英媽媽憂歐洲疫情想返台！　Po文放棄「怕成為醫療負擔」

鋼鐵部長累了...立院備詢「摀臉閉目」　陳時中下午再趕記者會惹網心疼

《青春2》劉雨昕《NO JOKE》帥氣奪A！　Lisa超喜歡：你就是我等待的人

當兵超無聊？黃大謙分享軍中生活 變身饒舌歌手寫歌狂嗆：X的！天兵

今年接收4艘核潛艦　俄羅斯水下戰力今年達80艘

美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」　霸氣宣示：駕駛艙內性別無關緊要！

美軍成功試射「高超音速滑翔體」　以至少5馬赫擊中目標

英國國防部隱瞞員工疫情　克萊德海軍基地出現疑似病例

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

日空軍自衛隊迎聖火「畫奧運五環」失敗　網驚：老天在暗示？

北韓人民軍炮擊對抗賽　金正恩拿望遠鏡登哨所指導

結束46年研發　印度陸軍點頭購買118輛新型阿瓊坦克

義大利2憲兵上前線抗疫「不幸倒下」　病逝時間僅隔數小時

快訊／韓聯社：北韓向東部海域發射不明飛行器

黃云歆吉他練到「指紋快消失」　竟釣出「金鐘主唱」讚：好好聽！

洗完頭總是懶得吹、口紅中間必掉色　女孩們超有共鳴的IG日常小插畫

「英國可能有50萬人死亡」　英專家確診新冠肺炎…曾赴首相官邸開記者會

今年接收4艘核潛艦　俄羅斯水下戰力今年達80艘

45分鐘可知結果！美批准新冠肺炎首宗快篩　估下周開始交貨

土耳其新增禁飛台灣等46國　疫情進入關鍵期！官員：未來3周不該離開家

香功堂主／《練愛iNG》「戲假情真」細節動人

川普致函金正恩願共同合作抗疫　「欽佩他致力保護北韓人民」

「聊天氣」最不熟！檢視關係10階段：真正的親密是在對方面前沒有恐懼

女網友私訊最愛問「他」　兩性作家：改變1字拿回感情主動權！

王思佳「胸口下滑」兩點走光！　乳暈看光光...全場看傻啦

軍武熱門新聞

美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」

美軍成功試射「高超音速滑翔體」　

俄羅斯今年接收4艘核潛艦　

英國克萊德海軍基地出現疑似病例

印度陸軍點頭購買118輛新型坦克

日空軍畫奧運五環失敗　網：凶兆？

吳嘉隆：美股走崩恐誘發中美開戰

義大利2憲兵協助抗議卻中鏢！雙雙病逝

中評社：兩岸不排除軍事對撞

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

羅斯福航母南海軍演　提康德羅加級實彈射擊

北韓人民軍炮擊對抗賽 金正恩拿望遠鏡登哨所指導

防意外攻擊　MIT防刺衣詢問度提高

即／北韓向東部海域發射不明飛行器

更多熱門

相關新聞

美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」

美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」

美國第七艦隊在網站上，公布了一則專訪報導，正妹飛官梅蘭妮•齊巴特（Melanie Ziebart）上尉，目前她隸屬於美利堅號兩棲突擊艦（USS America）打擊群，駕駛F-35B隱形戰鬥機，近期也在南海進行演訓任務。

英國克萊德海軍基地出現疑似病例

英國克萊德海軍基地出現疑似病例

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

北韓人民軍炮擊對抗賽 金正恩拿望遠鏡登哨所指導

北韓人民軍炮擊對抗賽 金正恩拿望遠鏡登哨所指導

印度陸軍點頭購買118輛新型坦克

印度陸軍點頭購買118輛新型坦克

關鍵字：

俄羅斯潛艇海軍國際軍武

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳學聖：陳時中還要當指揮官嗎？

韓「N號房」未成年女學生遭性虐！女星氣憤連署

「奎寧+日舒」5天100%清除病毒

基隆羊肉爐老闆怒殺常客　顧客吃到都是人肉

出院31天後　26歲妹再呈陽性！

爺抱金孫餵狗　突遭狂咬噴血慘死

60台人續留秘魯　張雅琴怒：專機當計程車

義醫師曝光新冠患者臨終過程：清醒感受死亡

日媒指CPTPP可望納入台灣 經濟部：持續努力

新型冠狀病毒是人為製造？美研究出爐

雷／《梨泰院》朴敘俊、金多美狂親40秒

叫了也不回！10歲童清晨「漫步鐵軌」被撞死

經過丈夫同意…苗條輕熟女犧牲下體接客300多人

佐藤健打電話來了！台灣粉絲尖叫對話內容曝光

醫曝病毒入侵…全毀在「一個動作」！她12分鐘狂摸83次

更多

最夯影音

更多
時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》

時代的眼淚！咻比嘟華x5566帶頭號召　「12組昔日華語神團」合唱《同一個氣息》
中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

中國稱連2日0新冠肺炎確診新例 WHO大讚：武漢帶給全球希望！

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

徐佳瑩戴短假髮唱《Last Dance》　「搖滾→淒美」奪當期第二

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

「肺部纖維化」因細絲堆積在肺泡　導致心肺功能下降...專家：無法復原

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

40天組92台機器！投入超過3千人 國家口罩隊完美退役：辛苦不算什麼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面