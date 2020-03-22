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美軍第七艦隊曝光「F-35B正妹飛官」　霸氣宣示：駕駛艙內性別無關緊要！

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▲▼駕駛F-35B的正妹飛官梅蘭妮•齊巴特（Melanie Ziebart）。（圖／翻攝自美軍第七艦隊官網）

▲駕駛F-35B的正妹飛官梅蘭妮•齊巴特（Melanie Ziebart）。（圖／翻攝自美軍第七艦隊官網）

記者林彥臣／綜合報導

美國第七艦隊在網站上，公布了一則專訪報導，正妹飛官梅蘭妮•齊巴特（Melanie Ziebart）上尉，目前她隸屬於美利堅號兩棲突擊艦（USS America）打擊群，駕駛F-35B隱形戰鬥機，近期也在南海進行演訓任務。

第七艦隊網站的報導中提到，梅蘭妮會成為一位飛官，跟家庭因素有很大的關係，她的父親南韓群山基地第35戰鬥機中隊的F-16飛官，她的母親是空軍學院第一屆的女性畢業班，是女性擔任飛官的開路先鋒，後來她擔任T-37教練機教官與KC-135空中加油機飛官。

梅蘭妮強調，「我絕對仰望她（母親），她從不讓男人認為女人不是合擔任飛官的態度阻止她，她積極的眼光和決心激勵了我從軍的旅程，她的經驗告訴我，假使艙內無關性別。」

梅蘭妮回憶，小時候她的父母帶她去看空軍學院的足球比賽，在體育場上看到雷鳥飛行表演隊從上空飛過，那一刻成為她重要的回憶，也激發了她對飛行的熱情，加上父母的啟發，讓她立志成為飛官。

梅蘭妮在就讀南加州大學期間，加入了ROTC（儲備軍官）計畫，她成為第060航空隊的ROTC傑出畢業生和年度最佳學員，從而開始了她的飛官生涯，接著她入選德州謝帕德空軍基地（Sheppard Air Force Base）北約噴射機飛官培訓計畫，在那裡，她成為了正式飛官，選擇駕駛F-16V，與父親駕駛相同款式的戰機。

梅蘭妮開始服役的第一個駐地，就是南韓群山基地第80戰鬥機中隊，和她的父親在30年前，執行相同的任務，她在群山基地還發現了她父親的標籤，她把自己名字的標籤貼在父親的旁邊，並且拍照留念，「那真是很酷的經歷」。

梅蘭妮先在擔任空軍交換飛行員，與第31海軍遠征部隊（MEU）海上戰鬥機攻擊中隊（VMFA）121綠色騎士一起出任務，目前空軍有6名飛官在海軍中對駕駛F-35B，梅蘭妮就是其中一名艦載機飛官。

梅蘭妮評價F-35B，F-35B的技術進步確實令人印象深刻，而且在巨型顯示器上獲得的信息量也在改變遊戲規則，起飛之後，以音速飛行，模擬向敵人射擊飛彈，接著放下炸彈並看著它在戰機的顯示螢幕上爆炸，然後完成工作，這真是一種獨特的體驗。

結束與海軍陸戰隊交流後，她將返回空軍中隊，她的目標是作為教練指導和指導年輕的戰鬥機飛行員，「我受到了許多導師的奉獻和熱情的啟發，我很樂意以此方式為我們的社會做出貢獻」。

美利堅打擊群第31海軍遠征隊的旗艦，正部屬在美國第7艦隊行動區作戰，以增強與盟國和合作夥伴的互操作性，並為捍衛印太地區的和平與穩定，提供隨時反應的力量。

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