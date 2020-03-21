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結束46年研發　印度陸軍點頭購買118輛新型阿瓊坦克

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▲Army Recognition。（圖／翻攝自Army Recognition）

▲Arjun Mark 1-A。（圖／翻攝自Army Recognition）

實習記者符芳萱／綜合報導

歷經46年研發主戰坦克，印度陸軍於16日同意訂購118架自製的阿瓊（Arjun Mark 1-A）坦克，相對與比較基礎款的阿瓊（Arjun）坦克，更具有全天候能力以及更強的火力和穩定性（MBT）。相關官員表示，Arjun Mk-1A 的槍由電腦化的集成消防控制系統控制，坦克具有較高的首輪殺傷能力，槍的晝夜穩定瞄準器與自動目標跟蹤器相結合，即使在動態條件下也能確保準確交戰。

印度國防研究與發展組織（CVRDE）主管巴拉穆魯甘（V. Balamurugan）說，「該坦克具有陸軍所尋求的14項重大改進，這將使其成為陸軍庫存中最強大和自我保護的坦克，第一個坦克將在下達同意書後的30個月內從工廠推出，除了其他發展，包括新的傳輸系統之外，坦克的火力也進行了四次升級。」

陸軍消息人士透露，Mark 1-A重達68噸，主砲長為120毫米已通過所有測試，與開發商國防研究與開發組織（DRDO）進行成本談判，陸軍目前已下達命令，強調會很快完成。Mark 1-A包括改進的機槍手的主要瞄準鏡，並具有自動目標跟蹤功能，工作人員就可以自動跟蹤移動目標，即使Arjun在移動中也可以使它們接洽。

▲▼Mk II型。（圖／維基百科）

▲MBT Arjun Mark-II。（圖／維基百科）

陸軍在2010年的沙漠試驗中，Arjun MBT的性能超過俄羅斯T-90，提出了一種改進版的Mark II坦克，將進行80多次改進，其中包括15項主要改進，MBT的重量為62.5噸，由於Arjun太重，無法沿巴基斯坦邊境的公路，橋樑和運河行進。

DRDO和陸軍之間的談判一直持續到2018年3月，最終達成協議，將提供不具有導彈發射能力的Mark 1-A。巴拉穆魯甘說，「CLGM的構建過程已經開始，實際上可以在Mark 1-A上開始集成。」儘管Mark 1-A重量更大，但其設計方式使得在特定點施加的壓力要低得多。

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