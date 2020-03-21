「防衛者-歐洲20」縮減規模　「美軍35人染疫」緊召回上萬士兵

▲美軍參加「歐洲防衛者2020」演習，有35名士兵染疫情 。（圖／翻攝 中國彩虹熱線）

記者任以芳／綜合報導

美軍真的淪陷了！根據俄羅斯衛星通訊社21日報導，美軍歐洲司令部司令沃爾特斯上將表示，駐歐洲美軍中新冠病毒感染確診病例達35例，緊急調回其他祝拜歐洲士兵，連同「歐洲防衛者2020」演習規模大縮減。

目前，美國在歐洲約有7.2萬士兵，美軍歐洲司令部已經收到35例有關美軍士兵感染病毒的報告。不過，沃爾特斯沒有透露是駐紮在哪些國家的美軍士兵感染病毒。根據俄羅斯衛星通訊社報導指出，歐洲疫情最嚴峻有義大利、西班牙和德國，美國一系列大型軍事基地，正好都位於這些國家。

▲ ▲美軍參加「歐洲防衛者2020」演習，外界解讀將矛頭指向對手俄羅斯 （圖／翻攝 青年日報）

「歐洲防衛者2020」來自18個國家約3萬7000名軍人，共同參加美國舉辦的聯合軍演。據了解，絕非針對特定國家。演習目的是為了證明在必要情況下，美國能將大批軍力自美國快速調往歐洲，以保護北約與其他盟邦。北約秘書長史托騰伯格也強調，「儘管歐洲東部將展開大規模聯演，但演習絕非針對俄羅斯。」

不過，受疫情影響，北約被迫縮減「歐洲防衛者2020」演習的規模。原本這次演習是近25年來歐洲規模最大的演習， 主要展示美軍快速將大批作戰部隊，和裝備從美國轉移到歐洲的能力。演習還將涉及與盟國以及合作夥伴的快速反應能力訓練，提高戰略戰備互通性。

▲美軍緊急招回參加「歐洲防衛者2020」演習的士兵 。（圖／翻攝 百度）

目前，外界盛傳，演習規模縮減後，美國停止調遣工作，開始把歐洲2萬名參演士兵調回國內。不過，沃爾特斯強調，「歐洲防衛者2020」演習完成度為45%，美軍只向歐洲調遣5千到6千名士兵，遠低於原計劃的2萬名。