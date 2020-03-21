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英國國防部隱瞞員工疫情　克萊德海軍基地出現疑似病例

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▲蘇格蘭的克萊德海軍基地（簡稱，HMNB Clyde）是英國皇家海軍三個現役海軍基地之一，另外兩個分別為與樸資茅斯海軍基地（簡稱，HMNB Portsmouth）和英格蘭西南部的德文港海軍基地（簡稱，HMNB Devonport）。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

▲蘇格蘭的克萊德海軍基地是英國皇家海軍三個現役海軍基地之一。（圖／取自免費圖庫Wikipedia）

實習記者劉雪兒／綜合報導

英國的三叉戟核潛艇艦隊(Britain's Trident nuclear submarine base）的幾名員工出現疑似新冠肺炎的症狀，目前已進行隔離。對此，民眾擔心克莱德海军基地（Her Majesty's Naval Base Clyde）的海军潜艇也有可能會出現20多病例，而目前已12位員工正在進行自我隔離。

根據《每日郵報》報導，克萊德海軍基地位於蘇格蘭西海岸法斯萊恩的克萊德灣。有員工透過媒體表示，在新冠肺炎爆發時，所有人都被蒙在鼓裡，每天都有更多的房間被封鎖，他們每個人都願意為海軍奉獻生命，前提是海軍必須和他們保持一致，告知其中的風險是什麼。

對此，英國國防部堅稱，目前尚未有任何確診，因為經營基地的私人企業和海軍部隊種類繁多，實在不方便告訴所有員工。皇家海軍發言人表示，國防部已經制定了強有力的計劃，以確保在英國和海外開展關鍵行動，且有信心在這段期間維持重要的國防任務。

克萊德海軍基地是英國在北方邊界最大的軍事基地，另外兩個分別為與樸資茅斯海軍基地（簡稱，HMNB Portsmouth）和英格蘭西南部的德文港海軍基地（簡稱，HMNB Devonport）。克萊德海軍基地有3000名工作人員，800個家庭和4000名文職人員，主要來自工程公司Babcock International，同時也是英軍戒備最森嚴、地位最特殊的軍事基地之一。

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