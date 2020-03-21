北韓人民軍炮擊對抗賽　金正恩拿望遠鏡登哨所指導

▲金正恩登上觀察哨所指導對抗賽。（圖／翻攝朝中社）

記者魏有德／綜合報導

北韓人民軍昨（20日）舉行西部前線大聯合部隊炮擊對抗賽。官媒《朝中社》釋出的最新照片發現，北韓最高領導人金正恩親自登上觀察哨所，與高級將領一同用望遠鏡遠程指導。據悉，這場對抗賽是由北韓人民軍第３軍、第４軍、第８軍所屬炮兵部隊參加。

▲北韓21日舉行西部前線大聯合部隊炮擊對抗賽。（圖／翻攝朝中社）

《朝中社》報導，對抗賽開始前，北韓人民軍總政治局長金秀吉陸軍大將、總參謀長朴正川陸軍大將和西部前線大聯合部隊首長以及其他人民軍指揮員到場迎接金正恩。金正恩在觀察所聽取總參謀長對炮擊對抗賽進行順序和方法的彙報後，在觀察哨所指導了比賽。

報導稱，賽後，朝鮮人民軍總參謀長朴正川向取得優秀成績的炮兵營和炮兵連分別授予神炮手獎狀、獎章和徽章。同時，金正恩根據當前形要求，加大整體人民軍部隊訓練力度等問題，發表談話。

▲北韓21日再度發射不明飛行物。（示意圖／翻攝朝中社）

此外，根據《韓聯社》報導，北韓於今日清晨從平安北道向朝鮮半島東部海域，發射2枚不明飛行物，這也是時隔20日後，北韓再度發射2枚型號不明的飛行物。根據之前南韓軍方推測，這2沒不明飛行物，疑似是超大型火箭炮炮彈，南韓軍也持續密切關注北韓相關動向，並對飛行數據等做進一步分析。