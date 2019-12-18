找國際網紅「來總統府住一晚」挨批　文總：以創意突破外交困境

▲「來去總統府住一晚」法國雙人組單車環島，Victor Habchy與Ali Lair於總統府內合照。（圖／中華文化總會提供，以下皆同）

實習記者蔡欣娣／綜合報導

針對外界對「來去總統府住一晚」免費體驗活動的關注，中華文化總會媒體部主任湯佩儀表示，此活動的初衷是希望能跟全世界交朋友，以創意突破台灣外交困境，截至目前為止，相關影片觸及已超過千萬人次，且吸引國際媒體爭相報導，這些都是讓世界更認識台灣的最好證明。

湯佩儀強調，「來去總統府住一晚」是開啟外國朋友到訪台灣的一個契機，短短19天的報名時間內，收到來自全世界33個國家地區，橫跨5大洲，總數達167組外國朋友的熱烈提案，評選出來自11個國家，社群影響力強大的10組外國朋友入住總統府。

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10組入住者在所屬國家都是各領域知名度極高的代表性人物，有被加拿大廣播公司（CBC）譽為「加國之光」的Lukas Martin和Sabrina Davidson、東歐旅遊界的指標性人物匈牙利媒體國際關係長Robert Revesz，而來自以色列的Nuseir Yassin更擁有千萬追蹤人數，影響力超乎想像。

▲「來去總統府住一晚」法國雙人組單車環島Victor Habchy與Ali Lair被台味感動：想定居台灣！

除了在總統府住一晚，他們更有自己的旅行計畫，走訪台灣各地並體驗在地文化。例如法國組的Ali Lair和Victor Habchy深入台灣鄉鎮，與當地學生實際交流，分享旅遊世界的經驗；日本組的石井三紀子則趁這次機會到訪台東，聽聞2018年花蓮地震後東部旅客減少，也希望能為更多日本朋友挖掘台灣東部的魅力。

第5組入住者是一對聾人情侶——美國的Calvin Young與德國Sabrina Walker，他們不受溝通上的限制，以手語遊遍世界超過60個國家，此行對台灣留下非常好的印象，大讚台灣是他們到訪過「最友善的國家」。

每組入住者皆拍攝影片或撰寫文章，大力肯定台灣的熱情、友善，湯佩儀重申，非常感謝具有國際影響力的朋友們參與此活動，並對台灣的民主、自由、平權給予高度讚賞，期盼各界能在台灣外交如此困頓之際，正面看待每一次結交國際朋友及宣傳台灣的機會。

▲追蹤者超過半個台灣人口的千萬網紅來「總統府住一晚」，秘密展開特殊影片企劃。

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