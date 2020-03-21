抗疫同時也能正常生活！加媒分析「台灣防疫成功」3大主因

▲加拿大媒體大讚，台灣與新加坡防疫成功。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社記者胡玉立多倫多20日電

加拿大日常生活因武漢肺炎疫情一週內豬羊變色，多個省份宣布緊急狀態、要求民眾留在家裡並再三強調「社交距離」。台灣和新加坡抗疫卻還能保持正常生活成為媒體焦點。

國家郵報（National Post）今天撰文評論指出，台灣和新加坡似乎在「不過像流感」的放任態度，和採取經濟破壞力強大的全面封鎖之間，找到最佳平衡點。兩國已被視為不造成大規模經濟中斷又能應對武漢肺炎危機的典範。

報導提到，台灣、新加坡和加拿大都曾在2003年因SARS疫情爆發重創，3方對傳染病的反應也因此更加清晰鮮明，都努力設法確保不會再受嚴重打擊。

台灣和新加坡兩國集中精力，嚴格隔離已確診或可能罹患武漢肺炎者，控制國際旅行並積極追蹤曾與感染者接觸的人。

加拿大在SARS教訓後，雖然創設公共衛生署監督這類危機，在因應COVID-19病毒疫情時，表現卻顯得猶豫不決，效率較低。

長住新加坡、51歲的加拿大公民強森（Sandra Johnson）向國家郵報表示，新加坡採取嚴厲措施控制COVID-19病毒流行，但「沒有感到不便，商店和餐館都開著，可以出門，日子算非常正常。」

強森認為，新加坡政府行動奏效，讓人對當局掌控更有信心。她說：「自己通常看事情比較悲觀，但很奇妙的是這一回非常正面，覺得在這裡很安全。」

新加坡有600萬人口，是東亞交通樞紐，儘管一度全球病例數居第2高位。但確診總數為385人，2人死亡。

台灣更僅有135例確診，2例死亡。加拿大確診案例短短一週內已突破1000例，12人死亡。

報導指出，新加坡佈署警察偵查和追蹤聯繫，並使用政府發出的手機監控檢疫者。台灣整合民眾近期國際旅遊史與全民健保數位資訊，讓醫生和藥劑師有權查閱，對違反隔離規定者處高額罰款。

多倫多大學公共衛生教授、家庭醫生鄺傑夫（Jeffrey Kwong）表示，加拿大應向台灣和新加坡尋求指導。他說：「實施當中一些作為仍為時不晚。疫情將持續數月，向其他成功者學習總是有價值的。」

鄺傑夫了解加拿大採取類似方法的確有障礙，例如長期公共衛生資金不足，民眾對政府控制也不像東亞社會那麼自在。他表示，「亞洲人通常較聽話，許多西方國家都存在個人主義哲學。」

另一大關鍵不同之處在於台灣和新加坡政府管理所有人的醫療保健，加拿大屬聯邦制，有13個獨立衛生管轄區，各區對大流行疫病反應略有不同。

報導引述史丹福大學台裔教授王智弘（Jason Wang）的說法，「西方國家沒有理由不採取類似行動。就是保持警惕，儘早採取行動，抑制病毒傳播。」

讚許台灣和新加坡防疫表現的同時，報導提到台灣和新加坡最近幾天出現新病例，主要是境外移入。王智弘近期發表台灣成功抗疫論文也提及，「台灣高度集中化政策能否維持到疫情結束，並繼續受民眾歡迎，有待觀察。」