性交易1次1萬5...中途拔套加碼5千！他完事卻從後門落跑　正妹白獻身超崩潰

▲陳男騙女子性交易，完事卻謊稱沒帶現金要到超商領錢，最後卻從後門落跑，挨告詐欺。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

陳姓男子透過交友軟體認識一名正妹小乃（化名），並以介紹工作為由相約見面，但最後卻是與對方性交易，價碼一次1萬5千元。然而，在嘿咻過程中，陳男還突然拔套，並加碼5千要求無套嘿咻，但完事後卻騙稱沒帶現金，將小乃帶到超商領錢，隨後從超商後門落跑。直到小乃一直等不到人，氣得報警，陳男最後被依法判拘役50日。

判決書指出，陳男透過交友軟體認識小乃，並在2019年7月中以介紹工作為由將人約出來，不料，見到人後，立刻被小乃美色吸引，並提議要與對方性交易。缺錢的小乃聽到1萬5千元的價碼後，隨即答應，並跟著陳男到摩鐵。

2人在摩鐵內一陣激戰後，陳男卻突然拔套，並加碼5千元，要求無套嘿咻，但完事後，陳男竟騙稱沒帶現金，要到超商領錢，隨後從超商後門落跑，讓在門外苦等的小乃驚覺遭白嫖，氣得到警局報案並提告。

法院在審理期間，陳男矢口否認犯行，辯稱是因為進到超商後，發現自己只帶到信用卡，沒帶到提款卡，一時緊張才落跑，事後也以3萬6千元與對方達成和解，而法官最後則依詐欺罪將他判拘役50天，得易科罰金5萬元。全案可上訴。

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