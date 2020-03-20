居家隔離還出門健身！澳洲女嗆檢疫員「叫你們主管來」…年薪600萬工作飛了

▲北京女要居家防疫還外出跑步健身，被阻還嗆檢疫員。（圖／翻攝自鳳凰網視頻）

記者柯振中／綜合報導

有名澳籍女子在大陸北京工作，日前返回北京後，沒有依照隔離規定，外出跑步，還嗆防疫人員「叫你們領導來」，結果慘被開除，工作許可也被依法註銷，只能限期離境。隨後，有知情人士爆料，這名澳籍女子從事醫藥方面的工作，還是個小主管職，年薪有一百多萬（以150萬人民幣來看，約為新台幣640萬元），沒想到因為一句話，丟了這份工作。

綜合陸媒報導，這起事件發生在3月15日，47歲的梁姓女子14日從首都機場進入北京，依照相關規定，必須在家進行隔離觀察，但她沒有遵守規定，沒有配戴口罩，就到大街上跑步。

檢疫人員發現後，上前將梁女攔下，卻被對方怒嗆，跑步是個人的自由，必須多運動，才不容易生病，甚至還大喊「救命」、「騷擾」等話，要求防疫人員「叫你們領導來」。

直到警方到場後，梁女才乖乖配合，服從管理，但脫序的行為已經被錄下，貼上大陸網路。隨後，北京公安說明，梁女已被公司開除，公安局也依照出入境管理局則，依據《中華人民共和國出境入境管理法》的規定，註銷梁女的居留許可，要求限期離境。

▲梁女出門跑步，連工作都沒了。（圖／翻攝《今日頭條》）

事件發生後，梁女居住地的管家說，對方租屋的地段價格不低，月租約落在人民幣7,090元（約新台幣30,000元）到8,430元（約新台幣36,000元）不等，距離梁女上班的公司不到一公里。

梁女的同事透露，梁女在醫藥公司工作，才剛返回北京沒多久，而且是個小主管，年薪有一百多萬元，這次引起的風波讓公司相當關注，還漏夜開了會，「害得我那天下班特別晚，保安大哥問，今天怎麼這麼晚，我說因為那個跑步的。他說知道，太火了，都成小區名人了。」

這名澳籍女子抵達北京後，拒絕配合防疫，還四出趴趴走，沒想到因為「外出跑步」這個動作，引起一連串風波，還因此丟掉年薪百萬的工作，簡直得不償失。

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