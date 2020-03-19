警政署密集演練異地辦公機制　副署長率員赴警專完成實地測試

▲警政署19日派副署長劉柏良赴警專測試異地辦公。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

最近全國警察最高機關內政部警政署密集演練擬定異地辦公機制，19日下午派副署長劉柏良率員前往臺灣警察專科學校完成實地測試，當啟動異地辦公作業時，相關人員均可立即進駐。警政署解釋，這是防範疫情擴大、惡化的超前部署，希望以提前部署、預為因應防範因疫情造成警界高層空窗；目前規劃副署長1人、署內各單位副主管、各單位作業人員等待命分流兩地辦公。

▲警政署19日派副署長劉柏良赴警專測試異地辦公。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署為配合行政院訂頒「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情人力運用及辦公場所應變措施指導原則」，設定萬一疫情爆發惡化，警政署必須保障全國警力指揮調度的功能正常；警政署日前派遣資訊組、後勤組等單位就異地辦公場所、事務機具、資訊電腦等設備，派員先期規劃測試，且均已整備完備，並透過網路視訊方式進行異地資訊交換，測試現行警政勤務運作。

警政署表示，目前也已對排定居家辦公人員實施相關訓練，使用符合資訊安全之軟體及電子郵件系統，規劃同仁可從家中連至署內郵件系統處理公務，不讓疫情停止機關運作，並兼顧資安管控。亦要求全國各地警察機關於3月23日當週實施異地辦公演練，所屬第一線與民眾接觸的警察同仁，也必須做好各項防疫工作。

警政署強調，為提升防疫期間員警值勤安全，署長陳家欽日前向中央流行疫情中心爭取配發外勤警察口罩，並指示緊急採購防護鏡、隔離衣等防疫裝備，目前陸續撥發各地警察機關所屬防疫人員使用，並透過全國治安會議呼籲基層警員執勤時，務必做好自我防疫保護，落實自我健康狀況管理，才能保護更多民眾的健康。

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