車藏《湄公河行動》彭于晏用槍　男喬債備強大火力：阿公給我的遺物

記者邱中岳／台北報導

北投警方18日晚上8時許接獲線報，有2派人馬因債務問題相約談判，警方到場順利將人壓制帶回，還在1人車內找到制式手槍，警方發現該把手槍火力強大，5秒可以連續擊發26顆子彈，還曾是電影「湄公河行動」彭于晏的用槍。

警方調查，持槍的25歲林姓男子積欠22歲的郭姓男子11萬元，2派人馬在18日相約談判，林男找來4人助陣，郭一方則找來10人，雙方當場爆發推擠，警方獲報後出動30名警力到場，並將16人帶回警所偵訊。

▲林嫌辯稱這把制式手槍是阿公留下來給自己的。（圖／記者邱中岳攝）

警方除了在現場查獲刀械、棍棒之外，發現林男還在座車底下藏放東西，搜查發現1支罕見的「土耳其925」制式手槍，該槍殺傷力之大，堪稱5秒內可以連發26發子彈，甚至還在電影《湄公河行動》中擔綱彭于晏專用槍。

▲2派人馬相約談判險大打出手，警方出動30名警力到場壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方初步估計，這把土耳其925制式槍枝，在黑市價格高達30萬元，林嫌到案後供稱，該槍是過世阿公留給自己的，警方事後仍不採信，訊後除了依照刑法3人以上聚眾強暴罪將16人送辦，另外林嫌則多吃上一條槍砲罪嫌。

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