54歲女將軍帶隊！解放軍成功研製「重組新冠疫苗」　已獲批啟動臨床試驗

▲解放軍軍隊成功研製重組新冠疫苗。（圖／中國軍網）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎疫情肆虐之際，各界盼望疫苗盡快問世！由大陸軍事科學院軍事醫學研究院陳薇院士領銜的科研團隊，成功研製出重組新冠疫苗，並於16日獲批啟動展開臨床試驗。據陳薇介紹，按照國際的規範，國內的法規，疫苗已經做了安全、有效、品質可控、可大規模生產的前期準備工作。

▲2003年SARS期間，陳薇率課題組研發的廣譜抗病毒藥物發揮了關鍵作用。（圖／中國軍網）

綜合陸媒報導，陳薇團隊自1月26日抵達武漢以來，就集中力量展開在疫苗研製方面的應急科研攻關。陳薇指出，「疫苗是終結新冠最有力的科技武器，這個武器如果由中國率先研製出來，有自己的智慧財產權，不僅體現中國科技的進步，也體現了我們的大國形象！」

據悉，54歲的陳薇是解放軍少將，中國工程院院士、軍事醫學研究院研究員，長期從事生物危害防控研究，尤其致力於高致病性病原微生物新型疫苗和治療藥物的研發，曾在軍中立二等功、三等功各2次。

▲陳薇團隊研發的重組新冠疫苗獲批進入臨床。（圖／中國軍網）

另外，大陸正按照5種技術路線開展新冠疫苗的緊急研製，對於目前的最新進展，中國工程院院士王軍志17日表示，「我國新冠疫苗研發進展目前總體上處於國際先進行列，不會慢於國外」；疫苗進入臨床試驗必須完成藥學方面研究，有效性研究和安全性研究，總的來說，首先要生產出合格疫苗樣品，在動物實驗中證明安全有效後，才能進入臨床試驗。

王軍志透露，「我國已有研發進展比較快的單位，向國家藥監局滾動遞交臨床試驗申請材料、並且已經開展臨床試驗方案論證、招募志願者等相關工作。待國家藥監局按照有關法律法規審批後，開始臨床試驗。」