戰機被軍迷吐槽高辨識　解放軍新規「採低可視塗裝、隱真飾假」

▲大陸解放軍新規，殲－20要換裝低可視度塗裝。（圖／翻攝 空軍發布）

記者任以芳／綜合報導

「戰機塗裝是為了更好偽裝」，大陸國產殲-20和殲-16戰鬥機，要全面換新衣。日前解放軍空軍宣布，未來使用新的低可視度塗裝，可以隱真飾假，提高實戰。

大陸軍事迷也指出，海、陸、空軍的塗裝非常重要，不只美觀，也是戰鬥力的體現，包括隱真示假、可視性、適應機種任務、反射日光輻射等。之前，大陸國軍隊武器裝備的塗裝，經常被外界吐槽，比如，殲-10C依然採用高可視度塗裝，容易讓外界辨識。

根據新浪軍事網報導，大陸空軍日前頒發《空軍飛機塗裝及標識噴塗規定（試行）》。內容指出，新頒發的規定充分貫徹塗裝也是戰鬥力的要求，按照統一性、規範性、低可視、可操作原則，對空軍各型飛機的塗裝和標識提出明確要求。

▲ 目前大陸殲-10C依然採用高可視度塗裝，容易讓外界辨識。（圖／翻攝 新浪軍事網）

其中一條規定引人關注，「明確要求新生產作戰飛機貫徹低可視塗裝。」報導指出，大陸空軍新服役的兩種戰鬥機，自產四代隱形戰鬥機殲-20，和三代半多用途戰鬥機殲-16，首次出現低可視度塗裝。

另外，新服役的三代半戰鬥機殲-10C，卻還是採用了老標準的塗裝方案，軍徽和戰術編號都是老樣式，雖然氣動佈局、雷達、航電和殲-10A差別很大，但殲-10B/C依然採用和殲-10A類似的塗裝方案。未來，新規定實行後，很可能新服役的殲-10C也會採用低可視度塗裝。