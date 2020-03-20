止血囤貨潮！家樂福、愛買宣布：即起每人、每車限購2串衛生紙

▲新冠肺炎確診破百掀囤貨潮（圖／記者林敬旻攝）

記者蕭筠／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球擴散，中央流行疫情指揮中心18日公布全台累積確診案例達正式達百人，消息一曝光立刻掀起搶購潮，因擔憂未來要打疫情持久戰，各大通路賣場紛紛湧入大批民眾採買，為止血囤貨潮，家樂福、愛買稍早先後宣布即日起將限制每人、每車限購2串衛生紙；好市多則早在2月就實施每位會員1卡限買1包衛生紙規定。

▲各大賣場衛生紙、泡麵、罐頭幾乎被搬光。



受新冠肺炎疫情持續蔓延影響，全台民眾紛紛湧進各大量販、超市瘋搶民生物資，包括乾糧、泡麵、罐頭等物品通通被搬光，為止血囤貨潮，家樂福稍早宣布即日起將正式限制每人、每車僅能購買2串衛生紙商品，業者表示主要為避免恐慌性購買，也讓廠商有時間能舒緩生產；愛買也在稍早宣布即刻起每人、每車限購2串衛生紙；美式賣場好市多（Costco）早在今年2月口罩之亂時就已宣布美位會員1卡限買1包衛生紙，以維持全台門市衛生紙貨量。

家樂福表示，台18日累積確染新冠肺炎案例達百人後，單日線上購物訂單量直逼1萬4千單，昨日更是直接飆到2萬單，創線上購物新高，相較平常單量直接5倍成長，尤其會員數自疫情爆發後，截至目前為止就加入了22萬人，十分驚人；至於實體門市部分，也自前天下午2時起開始陸續湧入人潮，光當日業績就衝破假日業績額，較平常成長3倍、假日2倍，昨日相較假日也絕對超過3倍成長，民眾瘋搶物資有衛生紙、泡麵、罐頭、冷凍冷藏食品等。

另一量販愛買於18、19日線上業績相較上周3倍成長，訂單數也是狂飆3成，最熱銷商品類別為泡麵、罐頭、奶粉，而昨日實體門市部分來客數增1.6倍，民眾最愛泡麵、罐頭及衛生紙。至於好市多，行銷企劃部副總經理王友玫表示，目前包括衛生紙、半成品例如麵包等以及生鮮最為熱銷，供貨量沒有問題，但因民眾搶購速度快，人力稍嫌不足，將會加緊人手提高產能。