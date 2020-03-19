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力抗新冠肺炎疫情　宜蘭市長江聰淵與營養師推提升免疫力寶典

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▲▼宜蘭市長江聰淵化身「阿淵師」（上圖右）與營養師張甄玲教大家4道提升免疫力的食譜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭市長江聰淵化身「阿淵師」（上圖右）與營養師張甄玲教大家4道提升免疫力的食譜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

防禦新冠肺炎的基本方法就是增強個人抵抗力，19日宜蘭市公所推出「市場好料理」系列活動，宜蘭市長江聰淵化身「阿淵師」，與營養師教民眾如何在家料理出能增強免疫力的餐點，為家人健康加分、感情增溫、美味滿分。

19日宜蘭市公所邀請國立陽明大學附設醫院營養師張甄玲親赴防疫最前線，提供4道提升免疫力的食譜，教導民眾利用宜蘭在地好食材、吃出抵抗力。這四道提升免疫力的菜單分別是：炙燒鯖魚佐檸檬、義式香料櫛瓜烘蛋、桑椹水果優格沙拉以及十全十美好粥道。

▲▼宜蘭市長江聰淵化身「阿淵師」（上圖右）與營養師張甄玲教大家4道提升免疫力的食譜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭市長江聰淵化身「阿淵師」（上圖右）與營養師張甄玲教大家4道提升免疫力的食譜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

化身「阿淵師」的市長江聰淵表示，新冠肺炎目前還沒有疫苗和特效藥，唯有提升自己的免疫力方能對抗，加上充足的睡眠和保持運動的習慣，出門勤洗手、不到人多的密閉空間，就能讓自己免於陷入危險。陽大醫院敦親睦鄰，首棒派出營養師張甄玲提供提升免疫力的食譜，讓民眾可以在家透過料理，吃得健康衛生又營養滿分。

▲▼宜蘭市長江聰淵化身「阿淵師」（上圖右）與營養師張甄玲教大家4道提升免疫力的食譜。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭市長公所表示，綠九市場是宜蘭市一處既寬闊又通風良好的傳統市場，豬肉、雞肉、生鮮魚肉、蔬菜水果一應俱全，營養師開立的食材也都能在綠九市場買齊，民眾來此可以一次購足每日所需的新鮮在地食材。未來綠九市場也會陸續開設提升免疫力的食譜課程，邀請民眾一起來跟著「營養師的日日好菜，提升免疫防護網」，對抗新冠肺炎，讓大家頭好壯壯好健康。

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