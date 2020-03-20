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汽油狂降到台幣8元！美國加油站「比水便宜」　店員：庫存早就賣光

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▲▼美國加油站。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球油價走跌，分析預估美國汽油平均價格將從每加侖2.2美元下跌至1.49美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

全球新冠肺炎疫情加上俄沙石油戰影響，近期國際油價大幅下跌，美國肯塔基州一間加油站汽油甚至降價至每加侖99美分，相當於每公升7.9元新台幣，比罐裝礦泉水還要便宜。

根據福斯新聞網（Fox News）報導，美國油價比價網站GasBuddy分析師哈恩（Patrick De Haan）表示，根據用戶回饋資訊，位於肯塔基州倫敦鎮25號公路旁的Spur 7 BP加油站，普通汽油售價已經降價至1美元以下，每加侖僅售99美分。

該加油站員工表示，事實上汽油價格早在18日就已經調降到目前的價格，且目前所有存油都已經銷售一空，他們也不知道何時才能補充新油料。GasBuddy表示，該間加油站以價格低廉聞名，生意通常非常繁忙。

哈恩本周稍早表示，目前全美平均油價為約每加侖2.2美元（約合每公升17.6元新台幣），而他預測很快會降至平均每加侖1.49美元（約合每公升12元新台幣）水準，甚至會有更多地區出現低於1美元的超低油價。

由於新冠肺炎疫情持續升溫，全球經濟成長受嚴重影響，油價需求放緩導致價格下跌，加上沙烏地阿拉伯與俄國增產大打價格戰，導致油價進一步崩盤。美國西德州原油期貨18日收跌每桶20.37美元，為2002年2月以來最低價。

▼美國肯塔基州一間加油站汽油每加侖降至1美元以下。（圖／翻攝自GasBuddy）

▲▼美國肯塔基州一間加油站汽油每加侖降至1美元以下。（圖／翻攝自GasBuddy）

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