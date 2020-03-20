DE也推舊款MBA/iPad Pro優惠　搭配指定方案、0元就把電腦帶回家

▲DE全門市都設置「手機紫外線消毒機」，提供果粉免費消毒服務。（圖／DE提供）

記者邱倢芯／台北報導

繼STUDIO A宣布舊款MacBook Air、iPad Pro降價後，德誼數位（DE）也要降價了！MacBook Air「寵愛學生優惠」最高現折15,800元，搭配舊換新、1,399吃到飽門號專案，更能0元將MacBook Air帶回家。而iPad Pro「寵愛學生優惠」則是視規格最多享受到7,500的折價。

另外，DE為了讓果粉防疫在家學習與娛樂皆不中斷，獨家提供MacBook「防疫Office組合包」，現省兩千，讓廣大學生族群，在家學習效率加倍。

DE指出，現在入手iPad Pro 12.9吋，學生最高可享7,500現金折扣，省下價差還夠再買組AirPods Pro，隨身享受最高的影音娛樂饗宴，不論是追劇、隨手工作都超方便。

而非輕薄MacBook Air不用的果粉，也可選擇MacBook Air 13.3吋128G或256G的規格，優惠價格視機型、身份不同，折扣價從8,200至15,800元不等

同時，德誼數位也攜手遠傳電信加碼好康，只要於德誼門市購買friDay影音90天方案，首批限量再送90天，買一送一，最新強片看到飽，在家學習空檔不無聊；此外，德誼為守護果粉們與愛機，全台門市全新設置「手機紫外線消毒機」，提供果粉免費消毒服務。

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