小女孩太可愛…某政務官胞弟4分內4度猥褻女童　重判1年6月

▲唐姓男子於2018年9月間，在淡水某太子廟4度對4歲女童親又抱，女童母親見狀大叫才收手，士檢依加重強制猥褻罪將唐男起訴。（圖／翻攝自細說淡水臉說）

記者羅志華／台北報導

某政務官胞弟唐男於2018年9月間，帶3歲兒子到淡水某太子廟玩，見現場一名4歲女童乖巧可愛，竟趁女童母親不注意時，於短短4分鐘內4度對她又親又抱，甚至嘴對嘴強吻，士檢依加重強制猥褻罪起訴。唐男到案後僅坦承親臉，並抱歉表示「小女孩太可愛，一時忍不住」；士院3月19日重判1年6月。

唐男於2018年9月19日晚間，見1位少婦帶著4歲及2歲女兒，在淡水某太子廟休息，他壓抑自己的衝動，一邊盯著少婦、一邊慢慢靠近女童，並趁著少婦照顧2歲小女兒不注意時，在角落一把將4歲女童抱進懷裡，一張充滿鬍渣的嘴更直接湊上她稚嫩的臉龐，於4分鐘內逞慾4次，還搞不清楚狀況的女童，只能頻頻揮動小手抹去唐男的口水、任他擺布，直到女童母親見狀大叫，唐男才終於收手。

事後女童父親調閱監視器提告，並在臉書發文，「有位男性帶著小孩來玩耍，居然莫名其妙靠近我女兒」，讓唐男趕忙道歉，「我自己沒有惡意，也沒有其他意思，只是這舉動沒先詢問孩子與媽媽同意，是我的疏失與不禮貌」。

檢方根據監視器畫面，依加重強制猥褻罪起訴唐男，士院審理期間，唐男積極想與女童父母和解，但對方氣不過女兒被糟蹋，並未達成共識。

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