無印良品專屬自動販賣機正式登場！「黃麻環保購物袋」是亮點單品

身為文青風愛好者與享受生活的質感人士都會follow的無印良品，每年推出的季節新品都會引起消費者關注，甚至進而成為忠實粉絲的一員，今年春夏的新品當然也不例外，無印良品不僅秉持2015年來的價格檢視政策，多款日常用品都因此可以以更優惠的價格入手外，也響應近年來全球不斷倡導的永續環保政策，今年將推出全新的黃麻材質，讓大家在增添生活品質的同時，也能為環境盡份力。除了商品的開發推陳出新外，無印良品也加碼宣布今年將在台灣引進Muji Pocket的服務，讓消費者除了門市以外，也多了更多便捷的管道購入生活必需品。

Muji專屬自動販賣機登場

說到日本，最經典的要素絕對有街道上滿滿的自動販賣機，無印良品今年春夏就將這個概念引進台灣，推出「Muji Pocket」，設計以通勤族日常需求為主的「自動販賣機」與上班族每日必備的「研磨現煮咖啡機」，目前販賣機已於新開幕的松山車站門市搶先上線，3月底開幕的高雄草衙道門市也會跟進。品項上以無印良品熱銷的10多款生活零嘴，像是巧克力豆、棉花糖與拉麵等，未來也將因應季節、節慶增減品項，輕鬆觸控、電子結帳功能即可帶著走。

至於將成為全球首發的「研磨現煮咖啡機」則是特別針對台灣人開發的全新品項，機台內共有8款飲品，除了經典的美式咖啡、拿鐵外，也有奶茶、花果茶等選項，不僅可以調整咖啡、奶量比例外，還有冷熱飲選擇，盡可能地滿足大眾的日常需求。兩台機型未來都將評估各城市的商圈與生活圈特性進駐，甚至會選在沒有無印良品的門市，為大家的生活增添便利性。

響應環保不遺餘力

至於無印良品向來著重的與環保結合，今年春夏的新品當然也不例外，除了有過去已陸續使用的有機棉、亞麻與有機亞麻外，今年更將推出全新的黃麻材質，首推商品就是環保購物袋，分成A3、B5與A4 3種尺寸，100%使用可完全被環境分解的黃麻材質，袋子也不會重新著色，讓袋子呈現黃麻原本的米黃色，功能上不僅提把舒適好握，纖維堅韌的特性讓容量與乘載力也不容小覷，讓大家在增添生活品質的同時，也能為環境盡份力。黃麻環保購物袋預計於6月上市。

除了環保商品的開發外，無印良品也會陸續改變店上的商品包裝材質，除了上季的掛勾改為紙製材質外，今年春夏則會以貼身衣物為主，減少塑膠包材的使用，改以牛皮紙袋包裝，衣服尺寸的標籤貼紙也會同步改為紙製品，一整面簡約的棕色讓視覺更清爽簡單。

台味涮嘴零食同步登場

最後值得一提的是，擁有許多擁護者的無印良品零食，今年春夏將推出完全由台灣在地開發的薯片與爆米花，分別選用台灣57號番薯與台灣農會改良的爆裂玉米製作而成，精巧包裝、銅板價格，為大家的嘴饞清單中新增品項。

※WENDY CHEN

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