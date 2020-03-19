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14萬人回國供不應求！新北市推「防疫旅館讓家屬住」市價3折起

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▲新北市觀旅局與新北旅館同業公會合作，針對返台旅客家屬提出安心方案，提供市價三到五折的價錢，讓家屬入住新北市旅館。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市觀旅局與新北旅館同業公會合作，針對返台旅客家屬提供市價3到5折的價錢，讓家屬入住新北市旅館。（圖／新北市觀旅局提供，以下皆同）

記者彭懷玉／台北報導

疫情延燒，所有入境旅客從今（19日）凌晨0時起，均需居家檢疫14天，使得防疫旅館成為當下最合適的短暫棲身之所，目前全台北3間防疫旅館皆已爆滿，而針對近日將有上萬旅客返台的情形下，新北市府觀旅局也與新北旅館同業公會合作，提供市價3到5折的價錢，讓「家屬」入住新北市旅館。

▲新北市觀旅局與新北旅館同業公會合作，針對返台旅客家屬提出安心方案，提供市價三到五折的價錢，讓家屬入住新北市旅館。（圖／新北市觀旅局提供）

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▲為紓解防疫壓力，落實居家檢疫隔離，新北市觀旅局緊急協調新北旅館同業公會，針對返台旅客家屬提出安心方案，提供市價3到5折的價錢，讓家屬入住新北市旅館。

新北市府觀旅局說，光是截至今天下午1點就有5,000旅客入境，估計近期會湧入14萬人回國，為紓解防疫壓力，落實居家檢疫隔離，新北市觀旅局緊急協調新北旅館同業公會，針對返台旅客家屬提出安心方案，提供市價3到5折的價錢，讓家屬入住新北市旅館，把熟悉的家讓留給返台的家人。

▲新北市觀旅局與新北旅館同業公會合作，針對返台旅客家屬提出安心方案，提供市價三到五折的價錢，讓家屬入住新北市旅館。（圖／新北市觀旅局提供）

▲新北市觀旅局表示，讓健康的家人以安心價錢入住旅館，不只可以落實防疫隔離，而且旅館可以即刻上線因應爆增的防疫需求。

今早北市第三間防疫旅館正式成立，台北市副市長黃珊珊於記者會現場就指出，應該反過來讓家人住，返國的國人住在家裡，而新北市觀旅局稍早也表示，返台旅客居家檢疫需要隔離14天不能外出，待在熟悉的家中會比較方便，讓健康的家人以安心價錢入住旅館，不只可以落實防疫隔離，而且旅館可以即刻上線因應爆增的防疫需求，不會有供應量不足的問題。

觀旅局強調，新北市參與的旅館都有實施環境消毒、員工健康自主檢查，並協助旅客體溫量測，落實全程防疫自我管理，業者防疫做到好，民眾才能住得放心。有需要的民眾，3月20日起，即可上新北市旅館商業同業公會網站，選取符合需求的旅館入住。

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