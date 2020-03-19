名嘴瞎掰確診案例逛3夜店遭打臉　恐涉散播假訊息！警：有檢舉一定辦

▲名嘴驚爆肺炎54案例回台「連玩3夜店」卻遭中央流行疫情指揮中心駁斥打臉。（圖／翻攝關鍵時刻YouTube）

記者張君豪／台北報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）確診案例暴增，其中有名嘴在電視談話節目爆料，確診案例54的北部30多歲男子瞞著公司去日本旅遊，返國確診後害公司被波及下場悽慘，結果有名嘴在電視節目爆料：「他晚上去3個夜店！」引發民眾恐慌，且可能把防疫戰線拉向夜店經營業者；對此19日中央流行疫情指揮中心表示，該個案經過疫調程序調查行方動線，並未到夜店「跑趴」，名嘴惟恐天下不亂言論慘遭疫情中心打臉。

中央流行疫情指揮中心社區防疫組副組長莊人祥表示，針對案54狀況，有特別詢問本人與同事，確定都沒有去過夜店那些地方。而《ETtoday新聞雲》記者今天也電訪台北市信義區、大安區等轄內有夜店的警分局，警方表示若疫情指揮中心有顧慮肺炎病患曾到人潮聚集場所活動，定會配合主管機關進行疫情個案調查，但轄區警方皆表示：未曾接獲指揮中心要求，清查個案赴夜店的動線和接觸史。

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

至於名嘴「無的放矢」是否涉及散播假疫情謠言，可能觸犯社會秩序維護法、或嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條「散播不實流行疫情訊息罪」？對此刑事警察局低調表示，目前尚未接獲民眾或疫情中心檢舉提告，若有接獲檢舉名嘴公然在電視上散播假疫情的情資，定會儘速調查釐清是否觸法，以安定社會民心。

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