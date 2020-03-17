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隨機捅人直播主自稱有3人格　「1刀深入臟器」解剖鑑定最快月底出爐

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▲新店砍人案，兇手移送北檢。（圖／記者陳雕文攝）

▲涉嫌隨機殺人的王姓男子辯稱自己有3個人格。（圖為資料照／記者陳雕文攝）

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦新店隨機殺人案，17日上午對死者遺體進行解剖，發現自稱有3個人格的的「小鄭容和」王男，雖僅朝被害人背後刺1刀，但幾乎整個刀刃都深入體內，觸及臟器，檢察官已將解剖結果送交法醫研究所，希望盡速化驗確認死因，預計結果最快月底出爐。

23歲王男13日晚間和妻子在車上為了是否回娘家吃飯發生口角後，拿起防身用的20公分生魚片刀，下車走向前方停在路邊等姊姊下班的林姓機車騎士，直接朝林男右側腰背處刺殺1刀後，再走回車上駛離，林男倒地哀嚎送醫不治，王男隔天就被檢察官依涉犯殺人重罪，有逃亡之虞，向法官聲押獲准。

▲▼新店隨機砍人，死者父步出靈堂哽咽。（圖／記者陳雕文攝）

▲法醫解剖初步判斷，死者刀傷深及臟器，死者父親哽咽希望判兇手死刑。（圖／記者陳雕文攝）

據了解，擔任直播主的王男聲稱自己長期為精神疾病所苦，內心有3種人格，除了平常的他以外，還有一個生氣的自己，和一個孩子，當天因為沒吃藥，不清楚自己為什麼會拿刀刺人，律師則替他辯護表示沒有殺人意圖。

檢察官除已向王男就診的醫院調閱病歷，為了釐清王男下手輕重，是否有致人於死的犯意，檢察官17日會同法醫，前往殯儀館解剖林男遺體，初步判斷刀傷深及臟器，跟一般只想讓人受傷的情形不同，可能是導致死亡的主因，但詳細的死因仍要等待鑑定結果，檢察官已請法醫研究所加速進行，全案仍朝殺人罪嫌方向偵辦。

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