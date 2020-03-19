中美互擋記者採訪　耿爽歎「委屈未能求全」：我們是被迫的！

▲中國宣布取消3美媒境內工作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

美中「媒體戰」衝突不斷升級，大陸外交部日前宣佈，取消5家美媒在中國境內（包括香港、澳門）繼續從事記者工作。大陸外交部新聞發言人耿爽19日回應，近年來，美國政府變相大量「驅逐」中方媒體記者；中國媒體已經隱忍太久，但委曲未能求全，美方卻變本加厲。

耿爽說，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓；中國媒體駐美記者生活和工作正常秩序遭到嚴重破壞，許多人甚至回國休假後因美方無故拒簽而無法返美工作，申請簽證時被要求提供很多額外材料。

他特別舉例，2018年12月美方要求有關中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，2020年2月將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，隨即又對上述5家媒體駐美機構採取人數限制措施，變相大量「驅逐」中方媒體記者，「事實充分證明，美方標榜的所謂新聞自由是十分虛偽和具有欺騙性的；中方多次就美方錯誤做法向美方提出嚴正交涉，表達堅決反對和強烈譴責。」

耿爽強調，當遭遇不公待遇和無理打壓，面對「雙重標準」和霸權欺凌，中國記協已經代表中國媒體對美方進行了揭露，表明了堅決反對態度，「我們支持中國媒體堅定維護自身的聲譽和利益，中方將被迫根據對等原則對美國媒體記者採取相應措施。」

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務院日前下令，要求新華社、中國國際電視台（CGTN）、中國日報、中國國際廣播電台和人民日報等駐美機構僅能留下100人，驅逐境內60名中國記者（約40%）。對此，中國18日凌晨做出反擊，以同樣的方式制裁境內的美國籍記者，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等5間美媒記者不得在中國境內從事記者工作。

目前，中方對美方駐華記者採取措施如下：

第一，針對美方將5家中國媒體駐美機構列為外國使團，中方對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代週刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

第二，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

第三，針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。

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