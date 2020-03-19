　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中美互擋記者採訪　耿爽歎「委屈未能求全」：我們是被迫的！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲媒體,攝影,記者,採訪。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中國宣布取消3美媒境內工作。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

美中「媒體戰」衝突不斷升級，大陸外交部日前宣佈，取消5家美媒在中國境內（包括香港、澳門）繼續從事記者工作。大陸外交部新聞發言人耿爽19日回應，近年來，美國政府變相大量「驅逐」中方媒體記者；中國媒體已經隱忍太久，但委曲未能求全，美方卻變本加厲。

耿爽說，近年來，美國政府對中國媒體駐美機構和人員的正常新聞報導活動無端設限，無理刁難，不斷升級對中國媒體的歧視和政治打壓；中國媒體駐美記者生活和工作正常秩序遭到嚴重破壞，許多人甚至回國休假後因美方無故拒簽而無法返美工作，申請簽證時被要求提供很多額外材料。

他特別舉例，2018年12月美方要求有關中國媒體駐美機構註冊為「外國代理人」，2020年2月將5家中國媒體駐美機構列為「外國使團」，隨即又對上述5家媒體駐美機構採取人數限制措施，變相大量「驅逐」中方媒體記者，「事實充分證明，美方標榜的所謂新聞自由是十分虛偽和具有欺騙性的；中方多次就美方錯誤做法向美方提出嚴正交涉，表達堅決反對和強烈譴責。」

耿爽強調，當遭遇不公待遇和無理打壓，面對「雙重標準」和霸權欺凌，中國記協已經代表中國媒體對美方進行了揭露，表明了堅決反對態度，「我們支持中國媒體堅定維護自身的聲譽和利益，中方將被迫根據對等原則對美國媒體記者採取相應措施。」

▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

美國國務院日前下令，要求新華社、中國國際電視台（CGTN）、中國日報、中國國際廣播電台和人民日報等駐美機構僅能留下100人，驅逐境內60名中國記者（約40%）。對此，中國18日凌晨做出反擊，以同樣的方式制裁境內的美國籍記者，要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》等5間美媒記者不得在中國境內從事記者工作。

目前，中方對美方駐華記者採取措施如下：

第一，針對美方將5家中國媒體駐美機構列為外國使團，中方對等要求美國之音、《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》、《時代週刊》這5家美國媒體駐華分社向中方申報在中國境內所有工作人員、財務、經營、所擁有不動產資訊等書面材料。

第二，針對美方大幅削減、實際驅逐中國媒體駐美機構員工，中方要求《紐約時報》、《華爾街日報》、《華盛頓郵報》年底前記者證到期的美籍記者從即日起4天內向外交部新聞司申報名單，並於10天內交還記者證，今後不得在中華人民共和國，包括香港、澳門特別行政區繼續從事記者工作。

第三，針對美方對中國記者在簽證、行政審查、採訪等方面採取歧視性限制措施，中方將對美國記者採取對等措施。

►戴口罩也要記得保養

ET快訊
最無須囤的就是食物！名律師揭「疫期10項必囤物」
徐若瑄下機後「乾咳+微燒」　火速急診隔離現況曝光
抓到了！印尼逃逸移工發燒就醫轉診潛逃　躲雜貨店落網
金管會出手救市　禁止平盤以下放空
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

消費券、2.5天彈性休假　江西推8招振興經濟「組合拳」

回應取消註記陸委會「順時中」　邱垂正：湖北返台風險仍然很高

「新冠肺炎AI診斷技術」全球免費用！　20秒就能完成一次CT診斷

國台辦籲保障陸生權益　邱垂正：恐怕對我們的政策不太了解

「回國添亂、千里投毒」　人民日報：警惕對入境人員輿論「一刀切」

隔離14天卻上街跑步　澳洲女被攔嗆「叫你領導來」...下場出爐

海地要求撤換我大使　耿爽：建交中國有好處「海地冷暖自知！」

中美互擋記者採訪　耿爽歎「委屈未能求全」：我們是被迫的！

台美簽「防疫夥伴」　新華社：仇中媚美「才造成疫情破口」

1男載5女！老司機委屈喊：我也很無奈...網羨慕：人生巔峰！

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

魔術師「穿透下爪」取走戰利品！網紅驚拍玻璃：爪子直接飛出來

最搶眼花童！3腳柴蹦跳幸福臉入場 2人2柴走紅毯❤網：一家人好有愛

新冠肺炎暴增23例　累積確診達百例

柴妹耳朵發炎「戴上頭套」很失落 爸見狀不捨：我們陪妳一起戴????

辰亦儒曝光「求婚曾之喬超甜過程」　曾交過汶萊女友：吳尊介紹的！

消費券、2.5天彈性休假　江西推8招振興經濟「組合拳」

回應取消註記陸委會「順時中」　邱垂正：湖北返台風險仍然很高

「新冠肺炎AI診斷技術」全球免費用！　20秒就能完成一次CT診斷

國台辦籲保障陸生權益　邱垂正：恐怕對我們的政策不太了解

「回國添亂、千里投毒」　人民日報：警惕對入境人員輿論「一刀切」

隔離14天卻上街跑步　澳洲女被攔嗆「叫你領導來」...下場出爐

海地要求撤換我大使　耿爽：建交中國有好處「海地冷暖自知！」

中美互擋記者採訪　耿爽歎「委屈未能求全」：我們是被迫的！

台美簽「防疫夥伴」　新華社：仇中媚美「才造成疫情破口」

1男載5女！老司機委屈喊：我也很無奈...網羨慕：人生巔峰！

黃騰浩揭連俞涵「私下反差」　片場豪邁腿開開：有點像8+9

中職／防疫計畫若難說服　411開季只能關門打

航空業寒冬！華航董座1400字喊話員工　「不裁員是堅守的底線」

通勤時間塞爆！捷運保全哥「熱心喊聲」感動孕媽　網讚幸運：省去尷尬場面

財訊／「中國式復工」　一齣上下呼攏的荒唐劇

理財周刊／病毒之戰！　台灣產業轉型契機

阿喜摩鐵「脫內褲」色誘瓊瑤小生　一彎腰…傲人上圍溢出來

欠債8千「錢帶不夠竟惱羞」　莽男持摺疊刀恐嚇跑腿小弟：錢留下

牧德盃羽球賽6月開戰　即日起開放報名

桃機出境大廳空蕩蕩！她返台探親差點回不了LA…嚇傻：沒想到這麼嚴重

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

手遊花光媽媽積蓄！母哭打11歲兒：我得裝4萬袋水泥

男大生家樓下隨機殺人！2歲女童被砍頭慘死

研究：O型血人群相對不易感染新冠肺炎

25歲女刻意隱瞞韓國旅居史被逮捕！全家4人受罰

肺部像灑滿星星　25歲女醫確診凌晨獨坐病床3小時

快訊／除了「這幾處」！湖北全省防疫點撤除

外籍男地鐵「脫口罩抹口水」 　他急道歉：開玩笑拍惡搞片

鍾南山重申新冠肺炎源頭不一定在武漢

「女友」落水被救起…濃妝變素顏　他看半天：是她嗎？

陸衛健委：武漢3/18「無新增確診」

稱台灣為中華民國！　袁國勇撤稿道歉

罵中國人「牆內的豬」！美籍華裔演奏家蔣逸文被解聘

毒王拒隔離「害9人染病」要討清白

更多熱門

相關新聞

滯留摩洛哥、秘魯國人20日陸續返台

滯留摩洛哥、秘魯國人20日陸續返台

針對滯留在秘魯、摩洛哥的台灣旅行團問題，外交部發言人歐江安19日表示，秘魯的部分，國人將搭乘商業包機到美國邁阿密再回台，而摩洛哥的旅行團也已陸續離開，預計這幾天就能返台。

大洋洲16國家旅遊警示燈　外交部調升「紅色」

大洋洲16國家旅遊警示燈　外交部調升「紅色」

外交部調升美國旅遊警示燈「橙色」、加拿大「紅色」

外交部調升美國旅遊警示燈「橙色」、加拿大「紅色」

限制入境何時解除？　外交部：由指揮中心視疫情發展決定

限制入境何時解除？　外交部：由指揮中心視疫情發展決定

禁5家美媒駐點　陸外交部回應

禁5家美媒駐點　陸外交部回應

關鍵字：

外交部耿爽媒體駐點新聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 劉真 捷運環狀線 口罩 蔡阿嘎 韓國瑜 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

案54被爆回台「連玩3夜店」　名嘴笑：挫咧等

桃機湧萬人返國潮　防疫車隊排爆了

獨／直擊好市多搶購潮！闖3關...結帳長龍嘆：與櫃檯的距離

遭開3槍推下山！她最後合照放閃文：你沒外面說的糟糕

屏東男心情不好拔鐮刀猛砍路人！她噴血苦求：救我

《李屍朝鮮》播兩季要改劇名

「病毒試劑」摔破！機場檢疫所緊急關閉

全校停課！北部高中2學生染疫　多少人停校

20多歲女和夫峇里島自由行7天！曾喉嚨痛入境疑未通報

新冠肺炎封校首例！北部確診高中生全校停課14天

快訊／侯友宜宣布：新北市20日起關閉封閉型運動場館兩週

熊熊正牌男友曝光！爆1女沾5男

泡麵罐頭之亂來襲！全聯貨架空一半

熊熊激吻言明澔爆假戲真做！經紀人回應了

「在不瘋狂」成員解約「全團只剩他」　巴巴烙卡3年合約傻眼

更多

最夯影音

更多
生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊

生理期擬人化！女孩遭「大姨媽」痛毆 想做羞羞事被阻止...他爆氣：擊敗啊
經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

經前症候群「易怒、水腫、乳房痛」　6款茶飲+穴道按摩改善不適感！

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

吳尊姐夫爆料「很多女孩子要靠近」　緊張到切換台語： 我真的忘了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

國文能力挑戰！蘿蔔→蘿葡傻爆眼 他直接「創新字」笑翻：老師哭了

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

愛犬癲癇發作...趴地不斷哀號　她返家見「重摔影像」痛哭失聲

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面