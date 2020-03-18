限制非本國人入境何時解除？　外交部：由指揮中心視疫情發展決定

▲外交部領事事務局長葉非比、發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

由於境外移入新冠肺炎案例激增，衛福部長陳時中偕外交部長吳釗燮18日早上宣布，3月19日零時起，禁止非本國籍人士入境。至於結束時間，外交部領事事務局長葉非比表示，相關措施調整由中央疫情指揮中心宣布，視疫情發展來調整。

台灣今天新冠肺炎案例暴增23例，23例中有21例是境外移入、2例本土案例，目前全台累計已達100例。

針對限制非本國籍人士入境，葉非比說明，3月19日零時是指當事人搭機起飛的那一刻，若啟程地起飛時間為台北時間19日零時前、扺台前曾在第三國轉機過境者，仍可入境。

針對限制入境的結束時間，葉非比說，相關措施的調整由中央疫情指揮中心宣布，視疫情發展來決定。

外交部表示，根據簽證法規，若簽證快到期的外籍人士需要出境，除非有不可抗力因素，但是擔心疫情不在此限制內。至於持免簽外國人，若仍留於台灣是否需要直接出境或被驅離？葉非比表示，執行面由移民署執行，逾期出境話會有罰款規定。

媒體詢問，包括秘魯等已停航的國家，沒辦法進去，要怎麼處理？葉非比回應，現在已有些國家幾乎等於鎖國，停留在我國的外籍人士，簽證到期了也回不去，這部分就會考量視為不可抗力因素。至於航班沒辦法起飛是否算是「不可抗力」因素？葉非比表示，會針對個案來考慮，因為航班即使無法起飛，可能也可以轉機，因此要確認是否是該國家進不去。

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