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成大醫院全力防疫　外界送暖超給力醫護感心

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▲成大醫院全力防疫，各界也透過捐贈多樣物資，包括口罩、補給飲品、飲料、水果、餐點等，讓醫護人員超感心。（圖／記者林悅翻攝）

▲成大醫院全力防疫，各界也透過捐贈多樣物資，包括口罩、補給飲品、飲料、水果、餐點等，讓醫護人員超感心。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

面對武漢肺炎的威脅，成大醫院全力防疫，各界也透過捐贈多樣物資，包括口罩、補給飲品、飲料、水果、餐點等，不論是大企業，還是市井素人，大家都盡一份心力，替成大醫院防疫人員加油打氣，讓醫護人員超感心。

防疫初期，成大醫院即超前部署添購防疫帳棚，廠商得知成大醫院買帳棚是為了防疫用途，即發揮佛心給折扣；隨著疫情的變化，防疫政策得跟著調整，成大醫院購買多支大聲公向民眾宣導政策，廠商也特別提供優惠價，一起為防疫努力。

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來自外界的溫暖還包括餐廳提供米糕與甜粥、飲料店持續送清涼飲品和咖啡、健康食品廠商捐贈雞精、成大校友捐贈維他命C發泡錠，一起送愛回母校、公司企業贈送護手霜和口罩等，不只知名企業發揮愛心，許多民眾也自掏腰包買N95口罩、防護面罩、護目鏡、麵包、麵食、水果等物資表達心意。文元國小5年11班師生一起畫了張大卡片，替白衣天使加油。儘管疫情嚴峻，來自各方的善意源源不絕，溫暖了成大醫院各角落。

更多外界送暖紀錄，請點閱成大醫院「武漢肺炎外界送暖」專區：
https://www.hosp.ncku.edu.tw/External/2019-nCoV/#

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