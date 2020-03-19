台美簽「防疫夥伴」　新華社：仇中媚美「才造成疫情破口」

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者李毓康攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

台美近日共同發表「防疫夥伴關係聯合聲明」，外交部長吳釗燮表示，台美將在各項防疫措施上加緊合作，共同對抗源自中國武漢的新冠肺炎病毒。對此，大陸官媒《新華社》19日發文批評，這種緊隨美國政客借疫情煽動歧視、製造仇恨的表演，姿態可鄙、令人作嘔，「正是這副奴才相，導致島內防疫出現了『只防大陸、不防歐美』的政治化操作。」

文章以「『仇中媚美』比病毒更毒！戳穿吳釗燮們的表演」為題指出，在世界衛生組織已經對新冠肺炎病毒命名、而病毒起源尚待科學論證的情況下，堅持使用帶有歧視性意涵的字眼對疫情大貼地域標籤，是對基本常識的無視和對起碼良知的背叛，「在當前新冠肺炎疫情在全球肆虐之際，一些美國政客借疫情煽動歧視，攻擊大陸，無非是為他們應對不力推卸責任。」

▼總統蔡英文接見美國在台協會主席莫健。（圖／總統府提供）



文章內提到，這些美國政客的讕言已受到美國乃至全球有識之士的駁斥與譴責，而民進黨當局「吳釗燮們」卻依然津津有味地拾其牙慧，繼續刻意使用帶有歧視性意涵的字眼，大肆散佈攻擊大陸的「政治病毒」，再次暴露了他們為了「借疫抗中」「以疫謀獨」而甘當美國棋子的險惡用心，「這副邀功請賞、搖尾乞憐的姿態，實為兩岸同胞和全體中華兒女所不齒。」

文章內表示，正是這副奴才相，導致島內防疫出現了「只防大陸、不防歐美」的政治化操作，在美國新冠肺炎疫情暴發後，民進黨當局遲遲未向島內民眾說明真相，僅對美國部分地區發出「旅遊第二級警示」，在台灣境外輸入病例不斷增多的情況下，仍不限制美台之間的人員流動，「直到島內病例大幅增長，顯然有病例表明是從美國輸入，仍對自美入境人員僅要求『自主健康管理』，不實行普遍檢測。」

▼桃機大部分航班都被取消。（圖／記者陳以昇攝）



文章內指出，民進黨當局的「媚美」行為造成台灣防疫破口，受害的卻是台灣民眾，在台灣民眾仍處於每週只能買3片口罩的尷尬境地下，民進黨當局卻慷慨表態將每周向美國提供10萬片口罩，「這一切，應該有吳釗燮們的『功勞』吧！難道這就是民進黨當局的『超前部署』和『民主防疫』嗎？難道靠這些口號就能漂白『媚美禍台』的污點嗎？」

文章內提到，當前，大陸疫情蔓延擴散的勢頭已經得到遏制，防控形勢逐步向好，本著人類命運共同體的理念，繼續開展防控疫情的國際合作和國際援助，得到國際社會的廣泛讚譽，「而這一切，卻是吳釗燮們和他們的美國政客主子最害怕的，他們聯手造謠誣衊，賣力地激情表演，並不能為其『以台制華』『以疫謀獨』帶來任何助力，只能進一步扭曲自己本已骯髒的心靈。」

文章的最後強調，大疫當前，民進黨當局千萬不要以為抱上了美國大腿，就可以高枕無憂。與其甘當奴才，追隨美國政客進行政治防疫，不如腳踏實地認真做好島內防疫工作，「如果媚態不改，繼續挾洋自重，不斷製造兩岸對立、撕裂同胞感情，最終只會搬起石頭砸自己的腳。」

▼桃機外排隊搭乘防疫專車的人潮。（圖／記者陳以昇攝）

