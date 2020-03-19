留學生爆口罩缺　陳時中：機場入境者幾乎百分之百戴口罩

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎全球延燒，台灣也有108例確診，許多立委都接到留學生家長陳情，表示留學在外的小孩買不到口罩，希望指揮中心協助。指揮中心指揮官陳時中今（19）日在記者會上表示，最近回台的國人非常多，相信這兩週是防疫最大的考驗，飛機是高風險的場所，不過現在機場入境者，幾乎百分之百都有戴著口罩。

民進黨立委黃秀芳、國民黨立委楊瓊瓔18日在立法院質詢時要求，每位返台留學生上飛機前，至少要有一片口罩。衛福部次長何啟功回應，以現在口罩生產量，供應2、3萬片不是問題。

請繼續往下閱讀...

陳時中今日在記者會上被問到留學生口罩問題時回應，「這兩週是我們最大的考驗」，相信要回來的人很多，現在比較想協助的，就解決國外回台買不到口罩的問題，因為飛機真的是高風險場所，所以前一段時間已考慮對機場入境者販售口罩。指揮中心也有考慮到，上飛機前沒戴口罩是一大負擔，不過現在機場入境者，幾乎百分之百都有戴著口罩。

中央流行疫情指揮中心16日表示，隨著境外移入病例增加，除了規定國外入境須自主健康管理外，目前也擬定準備在機場入境區域販賣口罩，售價為3片50元，陳時中認為，站在保護台灣人的立場，如果境外人士入台沒保護好，也會造成台灣感染，因此這部分有必要嚴加討論。

有關機場販賣口罩，指揮中心表示將使用護照做為依據，持護照者1次可購買3片，價格是50元，台灣國人也可以於機場購買，但比較需要注意的是，如果先在機場購買的民眾，返家後持健保卡到藥局或線上購買的當週用量將會被扣除，避免有重複購買的情況發生。

▲口罩2.0使用情形。（圖／截自中央流行疫情指揮中心）